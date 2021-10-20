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20.10.2021 17:18
Рубрика: Общество

В ГД внесен законопроект о ликвидации экологического ущерба компаниями

Текст: Нина Егоршева

Правительство внесло в Госдуму законопроект, касающийся особенностей вывода из эксплуатации производственных объектов I и II класса опасности с учетом требований по охране окружающей среды. Также предусматривается "окрашивание" экологических штрафов - когда полученные средства будут направляться только на экологию.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Согласно документу, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до завершения эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить в отношении этого плана положительное заключение государственной экологической экспертизы. Также ликвидатор обязан подтвердить финансовое обеспечение мероприятий. При неисполнении обязательств будет назначаться компенсационный платеж. Его размер рассчитывает Росприроднадзор.

Регулирование коснется промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объектов размещения наиболее опасных отходов.

В пояснительной записке к документу уточняется, что правка законодательства потребовалась в связи с экологической ситуацией в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Осенью 2018 года там был введен режим чрезвычайной ситуации, когда из-за деятельности нелегальных сборщиков металлолома на промплощадке произошло несколько утечек ядовитых веществ.

Кроме того, законопроект вводит механизм "окрашивания" в бюджете средств от уплаты за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и платежей по искам о возмещении вреда. Предполагается, что эти деньги будут направляться исключительно на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

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