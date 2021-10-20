В Гидрометцентре спрогнозировали суровый ноябрь

Ноябрь по температуре будет очень неоднородным. На европейской территории страны холоднее обычного прогнозируется на крайнем западе - это Калининградская область . Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по ночам там будет подмораживать до минус 6, а днём средняя температура будет колебаться в районе нуля градусов.

В центральной России, а также на северо-западе - в Новгородской, Псковской и Ленинградской, на севере - в Карелии, Вологодской, Мурманской, Архангельской областях температура окажется в пределах климатической нормы. В том числе в пределах нормы будет погода в ноябре и в Москве. Это значит, что преобладающая температура ночью будет уже отрицательной - минус 1-6 градусов. Днем - минус 1-плюс 4 градуса. При похолоданиях ночью температура в столичном регионе может понижаться до минус 15 градусов, а днем не превышать минус 5-10 градусов. Климатическая зима, когда температура переходит через ноль в сторону отрицательных значений, в столичном регионе наступает в 10 числах ноября, а снег ложится в 20-х. Но сейчас, в связи с потеплением климата, снежный покров обычно устанавливается уже в начале декабря.

Теплее обычного ноябрь обещает быть в Поволжье, в Предуралье и на Урале, на севере Западной Сибири и севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке. Но климат там различный. Например, на севере Поволжья по норме по ночам в ноябре уже довольно холодно - до минус 10 градусов. Днем бывает до минус 4 градусов. А на юге Поволжья - южнее Самары - обычно устанавливается примерно такая же погода, как и в Москве, - ночью минус 2-7 градусов, днем - минус 3- плюс 2 градуса. В этом году может быть немного теплее.

На Нижней Волге в ноябре еще относительно тепло - днем до плюс 10 градусов. А в Краснодарском крае, в одном из самых теплых регионов страны, по ночам плюс 2-7 градусов, днем до плюс 13-ти. Но случаются и периоды похолодания с ночными заморозками.

Суровый ноябрь прогнозируется в Иркутской области, Забайкалье и на западе Амурской области. По ночам там уже вполне зимняя погода - до минус 15-ти, днем - минус 7 градусов. А при похолоданиях по ночам температура может опускаться и до минус 25 градусов.

Холоднее обычного прогнозируется на Камчатке, в Магаданской области и на юге Чукотки. По ночам там до минус 17 градусов, днем - минус 5-10 градусов. При похолоданиях возможны 30-градусные морозы. А в Якутии, на севере региона, вполне могут быть и 40-градусные морозы в ночные часы. А днем в северных районах Якутии уже минус 20-25 градусов.

Данный прогноз является предварительным. Уточненный будет в конце октября.