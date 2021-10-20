В Госдуме осудили желание Киева переименовать Великую Отечественную войну

Отказ от названия "Великая Отечественная" в отношении войны, которую пережили народы СССР, это очередная попытка Киева оторвать Украину от своей исторической памяти. Так прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий инициативу СНБО Украины об отказе от названия "Велика Отечественная война".

"Каждому человеку, живущему на постсоветском пространстве, интересно посмотреть в глаза тем людям, которые предали память своих отцов, дедов, прадедов", - цитирует RT слова Водолацкого.

По мнению депутата, решение об отношении к своей исторической памяти должен принимать украинский народ, а не политики-популисты.

"Они просто не понимают одного: когда страна, народ теряет свою историческую память, он подвергает себя разрушению, уничтожению, - убежден Водолацкий. - Отрезая этот корень, естественно, дерево украинского народа начинает засыхать. Такие действия, которые происходят последние годы, - они уничтожают всё доброе, хорошее, которое было на Украине".