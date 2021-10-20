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20.10.2021 10:32
Рубрика: В мире

В Литве антимасочник выстрелил в охранника магазина

Текст: Надежда Ермолаева

Один из посетителей магазина в центре Вильнюса выстрелил в ногу охранника, который просил людей на входе в здание надевать маски. Об этом сообщает эстонский информационный портал ERR.

Фото: Юрий Когалов
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События развивались стремительно и сопровождались погоней со стрельбой. Охранник попросил одного из покупателей надеть маску, тот бросился на него, а затем попытался сбежать. Охранник магазина побежал за ним, однако нарушитель вытащил пистолет и выстрелил. Охранник получил ранение в ногу и сейчас находится в больнице.

Стрелявший арестован. Начато расследование.

Между тем

Парламент Литвы принял решение, что с 1 декабря 2021 года за обязательные тесты на COVID-19 будут платить сами непривитые работники (их делают каждые 7-10 дней). Предложение оппозиции оставить бесплатные тесты или отсрочить введение нового порядка было отклонено. Так на тесты литовцам придется тратить десятую часть своей зарплаты.

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