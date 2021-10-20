В минском планетарии прошел фестиваль полнокупольных фильмов

В столичном планетарии, расположенном в Центральном детском парке имени Максима Горького, прошел III Минский международный фестиваль полнокупольных фильмов. В программе - анимационные, научно-популярные, короткометражные и арт-фильмы. Продолжительность одной картины в среднем полчаса.

В прошлом году из-за пандемии фестиваль не проводился, поэтому в этом объединили работы прошлого года и нынешнего. Чтобы продемонстрировать ленты всех конкурсантов из более чем 20 стран, фестиваль пришлось продлить на один день.

Фильмы разные, но их объединяет неравнодушный взгляд на человека и Вселенную. В этом смысле планетарий, ставший кинотеатром, выполняет еще и просветительскую функцию. В процесс познания ты в буквальном смысле погружаешься с головой. Даже 3D-фильмы на огромных экранах так не впечатляют.

Публика солидного возраста и молодежь предпочитают научно-популярные и арт-фильмы. А вот на анимационные приходили с детьми. И хотя сюжеты полнокупольных мультиков довольно простые, они заставляют задуматься и взрослых. История изучения космоса в лицах и открытиях, роль света и фотосинтеза в жизнедеятельности человека, планеты в целом, как "работает" Солнце… Словом, программа на вырост, но и малыши в восторге. Вот и мой пятилетний сосед по креслу включился в волшебную игру света и звуков. С замиранием сердца следил за "падающим" из-под купола в зрительный зал небесным телом.

В общем, и создатели кинокартин, и организаторы феста вполне справились с главной задачей - интерес и эмоции зрителей были искренними. У полнокупольного кино уже есть свои поклонники, а значит, есть и будущее.

На открытии фестиваля программный директор Ольга Габрусь пообещала, что самые достойные участники получат заслуженные награды. В числе лучших и российские работы. Приза зрительских симпатий удостоен фильм "Розетта". Эта же лента, а также фильм "Разноцветная вселенная" поощрены призом директора фестиваля и фонда "Добро".