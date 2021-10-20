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20.10.2021 18:50
Рубрика: Происшествия

В МВД на смену пистолету Макарова пришел пистолет Лебедева

Текст: Михаил Фалалеев
В правоохранительные органы приходит пистолет Лебедева компактный (ПЛК). Новое оружие разработано концерном "Калашников".

Этот пистолет заменит знаменитый пистолет Макарова (ПМ), который был разработан еще в 1948 году и уже не отвечает многим современным требованиям, в том числе в отношении точности и мощности. Хотя, по большому счету, макарову еще служить и служить. Он прост в обращении, удобен, надежен, безопасен в эксплуатации. Умелый стрелок способен поразить цель на дистанции в полсотни метров. Всего в силовых структурах России на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч макаровых. Но время его ушло, хотя многие будут вспоминать о нем с ностальгией.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Отличие пистолета Лебедева - улучшенная эргономика и баланс, который просчитан с учетом биомеханики человека. Это позволяет снизить отдачу после выстрела, быстро возвращаться на линию прицеливания.

Емкость магазина составляет 14 патронов калибра 9х19 миллиметров. Это вдвое больше, чем у макарова.

Что важно, оружие подходит для скрытого ношения. Длина компактного пистолета - 180 миллиметров, а масса без магазина - 710 граммов.

Пистолет Лебедева впитал в себя лучшие мировые достижения оружейников и даже превзошел их. Были учтены особенности "Глока", "Беретты" и знаменитого "Кольта". Получилось удобнее, легче и убойнее.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД

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