В ПФР рассказали о новых правилах выплаты повышенной пенсии

С 2022 года пенсионеры, выработавшие необходимый стаж в сельской местности, сохранят право на доплату даже в случае переезда в город. Об этом рассказали в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Для надбавки к страховой пенсии по старости или инвалидности необходимо отработать в сельской местности не менее 30 лет. В 2021 году доплата составляет 1511,12 рубля (к пенсии по старости) и 755,56 рубля (инвалидам третьей группы).

Для получения 25-процентной надбавки необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

- получение страховой пенсии по старости или по инвалидности;

- наличие 30 лет стажа работы в определенных должностях в сельском хозяйстве;

- проживание в сельской местности;

- отсутствие факта работы.

"Согласно действующему законодательству, данная выплата снимается, если пенсионер переезжает жить в город. С 2022 года надбавка будет сохраняться", - отметили в ПФР.

Отмечается, что тем, кто ранее потерял надбавку из-за переезда, в ПФР обращаться не требуется - выплата будет возобновлена в беззаявительном порядке.

"Пенсионер вправе самостоятельно обратиться за доплатой за сельский стаж, если он считает, что имеет право на повышение фиксированной выплаты. Для этого в клиентскую службу ПФР нужно представить необходимые документы", - добавили в Пенсионном фонде.