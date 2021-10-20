В Приангарье для детей не закупается жизненно важный препарат

В Иркутской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту перебоев с поставкой лекарства, жизненно необходимого для детей с муковисцидозом. У правоохранителей возникли вопросы к тому, как областной минздрав проводил закупки.

Поводом для расследования стало открытое письмо родителей больных детей, размещенное на местном паблике в интернете: "Нас обеспечивают препаратом с перебоями на протяжении двух лет. Это важнейший фермент базисной терапии при муковисцидозе. Последний раз он выдавался в мае 2021 года. Закупка не производится по неизвестным причинам. Куда уходят выделенные на нас деньги, непонятно. С мая мы вынуждены приобретать препараты за свой счет".

Это письмо вызвало бурную реакцию и массу перепостов. На него обратили внимание в региональном СУ СКР и провели предварительную проверку. Факты подтвердились. Семьи, которым полагалось льготное обеспечение лекарствами за счет области, вынуждены были покупать их за свой счет.

В минздраве региона прошли обыски, сотрудники СК изъяли документы, допросили должностных лиц. Между тем официального комментария по поводу расследования от министерства не последовало.

Добавим, что муковисцидоз - это генетическое заболевание бронхолегочной системы, которое, если его не лечить, приводит пациента к медленной и мучительной гибели.