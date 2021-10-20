В "РГ" прошел "Круглый стол СМИ России и Китая"

Пандемия показала несостоятельность претензий США на господство и обозначила контуры нового расклада сил, при котором у многих стран появилась возможность выбирать, каким путем следовать. Задача средств массовой информации - показывать непредвзятую картину происходящих изменений. Таковы основные идеи, прозвучавшие на "Круглом столе СМИ России и Китая", который состоялся в "Российской газете". На мероприятии выступили известные эксперты из двух стран, рассказавшие о своем видении ситуации в мире и о том, что, по их мнению, могут сделать СМИ для снижения напряженности на международной арене.

Как подчеркнул генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица подчеркнул: главная проблема сегодняшней журналистики - огромное количество непроверенной информации, а главная сложность для СМИ - найти достоверные сведения. В том числе это касается и пандемии.

По мнению главного редактора китайского проправительственного англоязычного издания Global Times Ху Сицзиня, пандемия показала, что преодолевать подобные вызовы все человечество должно сообща. "Человечество в целом оказалось неспособно собраться вместе для ответа на пандемию. Правящие элиты во многих странах оказались неспособными определить путь борьбы с пандемией и вести по нему население", - считает глава экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, США за время пандемии только усилили атаки на Россию и Китай. Также в мире возросла опасность военных столкновений. Однако, отметил эксперт, в этих условиях расширились связи между Москвой и Пекином, и теперь их надо развивать дальше, особенно в плане научно-технического сотрудничества, которое отстает от контактов в политике и экономике. Тем более, как подчеркнули в своих выступлениях руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, директор Института исследований приграничных территорий Китая Син Гуанчэн и замторгпреда РФ в КНР Алексей Ефимов, Китай очень успешно восстанавливается после пандемии.

В ходе "Круглого стола" эксперты обсудили, как Москва и Пекин могут наладить отношения с США. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, Чрезвычайного и Полномочного посла РФ Александра Панова, многие страны не хотели бы делать выбор в пользу Вашингтона или Пекина, не хотели бы возвращения к модели "холодной войны". При этом, считает гендиректор РСМД Андрей Кортунов, без США многие мировые проблемы решить невозможно, поэтому нужно контактировать с ними. А для этого необходимо более активное взаимодействие по выработке позиции между Москвой и Пекином, в том числе и с помощью СМИ.