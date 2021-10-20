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20.10.2021 18:00
Рубрика: Общество

В "РГ" прошел "Круглый стол СМИ России и Китая"

Текст: Константин Волков
Пандемия показала несостоятельность претензий США на господство и обозначила контуры нового расклада сил, при котором у многих стран появилась возможность выбирать, каким путем следовать. Задача средств массовой информации - показывать непредвзятую картину происходящих изменений. Таковы основные идеи, прозвучавшие на "Круглом столе СМИ России и Китая", который состоялся в "Российской газете". На мероприятии выступили известные эксперты из двух стран, рассказавшие о своем видении ситуации в мире и о том, что, по их мнению, могут сделать СМИ для снижения напряженности на международной арене.

Как подчеркнул генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица подчеркнул: главная проблема сегодняшней журналистики - огромное количество непроверенной информации, а главная сложность для СМИ - найти достоверные сведения. В том числе это касается и пандемии.

МИД: Мир после пандемии не станет глобусом НАТО или ЕС

По мнению главного редактора китайского проправительственного англоязычного издания Global Times Ху Сицзиня, пандемия показала, что преодолевать подобные вызовы все человечество должно сообща. "Человечество в целом оказалось неспособно собраться вместе для ответа на пандемию. Правящие элиты во многих странах оказались неспособными определить путь борьбы с пандемией и вести по нему население", - считает глава экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, США за время пандемии только усилили атаки на Россию и Китай. Также в мире возросла опасность военных столкновений. Однако, отметил эксперт, в этих условиях расширились связи между Москвой и Пекином, и теперь их надо развивать дальше, особенно в плане научно-технического сотрудничества, которое отстает от контактов в политике и экономике. Тем более, как подчеркнули в своих выступлениях руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, директор Института исследований приграничных территорий Китая Син Гуанчэн и замторгпреда РФ в КНР Алексей Ефимов, Китай очень успешно восстанавливается после пандемии.

В ходе "Круглого стола" эксперты обсудили, как Москва и Пекин могут наладить отношения с США. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, Чрезвычайного и Полномочного посла РФ Александра Панова, многие страны не хотели бы делать выбор в пользу Вашингтона или Пекина, не хотели бы возвращения к модели "холодной войны". При этом, считает гендиректор РСМД Андрей Кортунов, без США многие мировые проблемы решить невозможно, поэтому нужно контактировать с ними. А для этого необходимо более активное взаимодействие по выработке позиции между Москвой и Пекином, в том числе и с помощью СМИ.

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