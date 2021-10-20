В России на треть увеличилось количество случаев экстремизма

Статистика МВД России утверждает, что число случаев экстремизма с января по сентябрь увеличилось более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 854 эпизода. В то же время количество преступлений террористического характера снизилось на 4% - 1776 случаев. При этом 46 терактов было предотвращено.

Всего же с начала года в России зарегистрировано более 1,5 млн преступлений. Рост числа регистрируемых правонарушений отмечен в 34 регионах, снижение - в 51 регионе.

По данным МВД, в результате преступлений погибли 17,7 тысячи человек, здоровью 24,7 тысячи человек причинен тяжкий вред.

Ущерб от правонарушений составил 345,7 миллиарда рублей, что на 11,9% меньше. Однако преступлений экономической направленности стало больше на 7,5% - 94,5 тысячи фактов.

Почти каждое четвертое правонарушение совершено в пьяном виде - 28,2%.

Больше половины - 59,4% - расследованных преступлений совершено лицами, ранее уже привлекавшимся к уголовной ответственности.

А каждое 35-е правонарушение - 2,9% - было совершено несовершеннолетними либо при их участии. Организованные преступные группы или преступные сообщества совершили 18,1 тысячу тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 25,6% больше, чем в прошлом году.