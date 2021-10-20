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20.10.2021 03:17
Рубрика: Происшествия

В России начали тестировать новый полиграф, читающий движение глаз

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
О новом и очень интересном полиграфе, который уже тестируют в нашей стране, сообщил вчера ТАСС руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов. По его cловам, новая аппаратура может считывать движение глаз человека.

По заверению Бессонова, полиграф невозможно будет обмануть, и у этой техники уже есть свое название - "айтрекер", или "окулограф".

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
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Алексей Бессонов рассказал агентству, что анализировать реакции человека будет специальное программное обеспечение. "Человек читает вопрос на экране и отвечает на него, а программа по движению глаз определяет, насколько искренне он ответил", - уточнил он. По словам директора НИИ, от такого детектора лжи будет сложно что-то скрыть. "Мы давно интересуемся исследованиями, касающимися глазодвигательных реакций человека. Считается, что глаза - это открытая часть головного мозга и управлять движением глаз, диаметром зрачков при предъявлении значимой для человека информации он не может. Следовательно, человеку уже очень сложно что-то скрыть", - рассказал глава НИИ криминалистики.

Ученый уверяет, что человек не может контролировать расширение и сужение зрачка, который реагирует на какую-то "эмоционально значимую информацию". И объясняет, что человек может усилием воли контролировать свое сердцебиение, но повлиять на зрачок - нет. По утверждению Бессонова, если человек не совершал преступление, то вопросы про преступление не вызовут у человека "определенной реакции". Ну, а если совершал, то реакция будет.

Таким же образом, по его заверению, можно анализировать речь, движения лица и тела человека. "Если все эти методики собрать в едином приборе, то думаю, что вряд ли кто-то сможет с ним тягаться в плане сокрытия и искажения интересующей следствие информации", - объясняет директор НИИ.

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