В России начали тестировать новый полиграф, читающий движение глаз

По заверению Бессонова, полиграф невозможно будет обмануть, и у этой техники уже есть свое название - "айтрекер", или "окулограф".

Алексей Бессонов рассказал агентству, что анализировать реакции человека будет специальное программное обеспечение. "Человек читает вопрос на экране и отвечает на него, а программа по движению глаз определяет, насколько искренне он ответил", - уточнил он. По словам директора НИИ, от такого детектора лжи будет сложно что-то скрыть. "Мы давно интересуемся исследованиями, касающимися глазодвигательных реакций человека. Считается, что глаза - это открытая часть головного мозга и управлять движением глаз, диаметром зрачков при предъявлении значимой для человека информации он не может. Следовательно, человеку уже очень сложно что-то скрыть", - рассказал глава НИИ криминалистики.

Ученый уверяет, что человек не может контролировать расширение и сужение зрачка, который реагирует на какую-то "эмоционально значимую информацию". И объясняет, что человек может усилием воли контролировать свое сердцебиение, но повлиять на зрачок - нет. По утверждению Бессонова, если человек не совершал преступление, то вопросы про преступление не вызовут у человека "определенной реакции". Ну, а если совершал, то реакция будет.

Таким же образом, по его заверению, можно анализировать речь, движения лица и тела человека. "Если все эти методики собрать в едином приборе, то думаю, что вряд ли кто-то сможет с ним тягаться в плане сокрытия и искажения интересующей следствие информации", - объясняет директор НИИ.