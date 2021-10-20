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Рубрика: В мире

В Румынии больницы не справляются с потоком больных коронавирусом

Текст: Диана Ковалева

Больницы Румынии не справляются с потоком пациентов с тяжелой формой коронавируса. Не помогают даже новые мобильно-полевые госпитали, передает телеканал Euronews.

По его данным, многие больные несколько дней проводят в машинах скорой помощи и их прямо там подключают к аппаратам ИВЛ. Некоторые умирают, так и не попав в больницу.

Одной из причин подобного положения эксперты считают темпы вакцинации в стране, которые являются самыми низкими в Европе: из 19 миллионов человек лишь 35,2 процента получили хотя бы одну дозу прививки. Две - только 29,4 процента.

"Это катастрофическая ситуация, мы находимся на осадном положении. Ничего подобного мы не наблюдали во время предыдущих волн коронавируса. В городе Галац умерло 18 человек за последние сутки. Все они не были привитыми", - рассказал директор городской службы скорой помощи города Галац Михай Полински.

Фото: GettyImages
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Румынию делегацию для оценки причин ситуации. Главный вопрос: почему в стране, где граждане имеют доступ ко всем основным прививкам от коронавируса, такие низкие показатели вакцинации.

Ранее ВОЗ также сообщила, что Румыния вышла на первое место в мире по количеству смертей от COVID-19 в пересчете на численность населения.

В мире Европа Румыния Пандемия коронавируса COVID-19

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