В США обнаружен новый вариант коронавируса AY4.2

В США зафиксирована выявленная в Великобритании разновидность штамма коронавируса "дельта" AY4.2. Как сообщила на брифинге глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски, пока нет информации о его кластерах или увеличении числа заболевших.

"По мере распространения вируса продолжают появляться новые варианты. Особенное внимание в последнее время привлекает вариант AY4.2, который был недавно выявлен в Великобритании и является подвидом штамма "дельта". Мы периодически видим его здесь в Соединенных Штатах, но не отмечаем в настоящее время увеличения его числа или появления его кластеров", - сказала Валенски.

По ее словам, сейчас нет данных, подтверждающих, что AY4.2 снижает эффективность вакцины или препаратов против коронавируса.