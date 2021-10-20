В Третьяковке с участием белорусов готовится выставка работ Михаила Врубеля

Масштабная выставка произведений Михаила Врубеля займет три этажа Новой Третьяковки на Крымском Валу. Она будет включать 300 полотен, 200 листов графики из девяти музеев, в том числе из Национального художественного музея Беларуси.

Главный художественный музей Беларуси обладает семью жемчужинами художника. Белорусы по праву гордятся таким шедевром, как "Гензель и Гретель".

После своего переезда из Киева в Москву в 1889 году Врубель часто выступал в качестве театрального художника в Русской частной опере, организованной промышленником и меценатом Мамонтовым. В 1895 году театр Мамонтова выехал на гастроли в Петербург, где планировалась премьера оперы Хумпердинка "Гензель и Гретель". Писавший к ней декорации Коровин заболел, и из Москвы был срочно вызван Врубель.

На роли детей в спектакле были приглашены две молодые певицы. Партию Гензеля исполняла меццо-сопрано Татьяна Любатович, а роль отважной Гретель - Надежда Забела, обладательница редчайшего лирико-колоратурного сопрано. Певицу Врубель впервые увидел на репетиции в конце 1895 года и, влюбившись, сделал ей предложение. Надежда Забела обещала, что ответит согласием только после того, как художник напишет ее портрет. В Женеве 28 июля 1896 года состоялась свадьба Надежды Забелы и Михаила Врубеля...

Сейчас в Третьяковке проходит масштабная выставка замечательного советского живописца Юрия Пименова. В экспозиции около 170 произведений из 22 музейных и частных собраний России, Беларуси и Латвии.

Хрестоматийная работа Юрия Пименова "Новая Москва" стала рубежной в его творчестве, она выполнена в неповторимом пименовском стиле - лиричном и жизнерадостном.

На выставке представлено произведение 1947 года "Строительницы" из Национального художественного музея Беларуси. Герои полотна - девушки и женщины, которых предпочитал писать художник, влюбленный в "их худощавую и крепкую стать... их красивые, немного скуластые лица, стройно посаженные головы, веселый и озорной разговор", в "их хозяйские руки, стирающие белье, месящие тесто, умывающие детей".

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В марте этого года делегация белорусских художников побывала в Третьяковке, где встретилась с ее генеральным директором Зельфирой Трегуловой. К слову, Зельфира Исмаиловна награждена орденом Франциска Скорины за сотрудничество с белорусскими музеями.