В ЖК Symphony 34 стартовали продажи квартир с отделкой от культового дизайнера Jaime Beriestain

Дизайнерские решения квартир для жилого комплекса Symphony 34 разработаны ведущим испанским бюро Jaime Beriestain, которое известно своими культовыми проектами люксовых отелей, частных жилых резиденций, ресторанов и бутиков. Основатель бюро Хайме Бериестайн лауреат премии Best Interior Designer of Spain, лично принимал участие в создании дизайн-проектов для квартир в Symphony 34.

"Мы постарались создать очень чистое пространство, нейтральное и вневременное. Мы все по своему уникальны, поэтому мечтаем о том, чтобы наш дом обладал исключительными характеристиками, созвучными нашему духу, максимально отвечал нашей природе и нашим представлениям о комфортной жизни", - говорит Бериестайн.

Философия авторов концепции нашла отражение в выборе форм, фактур, цветовых решений и материалов, таких как камень и натуральное дерево, создающих гармоничную комбинацию с актуальными элементами декора.

Отделка MR Ready в ЖК Symphony 34 будет представлена в двух вариантах - Harmony Soft и Harmony Dark. Стиль Harmony Soft отличают классические светлые тона, мягкое акцентное освещение, сочетание текстур холодного камня и теплого шпона. Отделка Harmony Dark адресована ценителям контрастных цветов и фактур - к базовой приглушенной гамме добавлены акценты, дополнительно подчеркивающие легкость и простор, заложенные в пространстве с большими панорамными окнами.

Оба варианта отделки задуманы как идеальная основа, дающая полную свободу творчества для создания уникального интерьера, полностью раскрывающего личность владельца дома.

Финишная отделка включает покрытие стен и потолков премиальной интерьерной краской, укладку пола, отделочные работы, оснащение ванных комнат, установку межкомнатных дверей, светильников и розеток.

В продаже представлены квартиры с отделкой MR Ready различной площади и комнатности - от студий 26 кв. м до квартир с тремя спальнями площадью 83,9 кв. м и пентхаусов.

Материал предоставлен пресс-службой MR Group