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20.10.2021 12:12

В ЖК Symphony 34 стартовали продажи квартир с отделкой от культового дизайнера Jaime Beriestain

В жилом комплексе Symphony 34 стартовали продажи квартир с финишной премиальной отделкой от известного испанского дизайнера Хайме Бериестайн. Проект реализуется на севере Москвы в Савеловском районе компанией MR Group.
Фото: предоставлено пресс-службой MR Group Фото: предоставлено пресс-службой MR Group
Фото: предоставлено пресс-службой MR Group

Дизайнерские решения квартир для жилого комплекса Symphony 34 разработаны ведущим испанским бюро Jaime Beriestain, которое известно своими культовыми проектами люксовых отелей, частных жилых резиденций, ресторанов и бутиков. Основатель бюро Хайме Бериестайн лауреат премии Best Interior Designer of Spain, лично принимал участие в создании дизайн-проектов для квартир в Symphony 34.

"Мы постарались создать очень чистое пространство, нейтральное и вневременное. Мы все по своему уникальны, поэтому мечтаем о том, чтобы наш дом обладал исключительными характеристиками, созвучными нашему духу, максимально отвечал нашей природе и нашим представлениям о комфортной жизни", - говорит Бериестайн.

Философия авторов концепции нашла отражение в выборе форм, фактур, цветовых решений и материалов, таких как камень и натуральное дерево, создающих гармоничную комбинацию с актуальными элементами декора.

Отделка MR Ready в ЖК Symphony 34 будет представлена в двух вариантах - Harmony Soft и Harmony Dark. Стиль Harmony Soft отличают классические светлые тона, мягкое акцентное освещение, сочетание текстур холодного камня и теплого шпона. Отделка Harmony Dark адресована ценителям контрастных цветов и фактур - к базовой приглушенной гамме добавлены акценты, дополнительно подчеркивающие легкость и простор, заложенные в пространстве с большими панорамными окнами.

Оба варианта отделки задуманы как идеальная основа, дающая полную свободу творчества для создания уникального интерьера, полностью раскрывающего личность владельца дома.

Финишная отделка включает покрытие стен и потолков премиальной интерьерной краской, укладку пола, отделочные работы, оснащение ванных комнат, установку межкомнатных дверей, светильников и розеток.

В продаже представлены квартиры с отделкой MR Ready различной площади и комнатности - от студий 26 кв. м до квартир с тремя спальнями площадью 83,9 кв. м и пентхаусов.

Материал предоставлен пресс-службой MR Group

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