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20.10.2021 04:10
Рубрика: В мире

В зоопарке Цинциннати прививки от COVID-19 сделали 80 животным

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

Зоопарк города Цинциннати, расположенного на юго-западе американского штата Огайо, вакцинировал от коронавируса 80 животных. Прививки были сделаны представителям семейства кошачьих, обезьянам, пандам, козам, жирафам, речным выдрам, скунсам, а также некоторым собакам.

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Эти животные получили две дозы вакцины, предназначенной для использования в ветеринарии. Большинство из них вводилось без анестезии, уточняет NBC News. В зоопарке заявили, что оставшиеся животные получат вторую дозу в течение следующих двух недель.

С начала пандемии коронавирус распространился в зоопарках и на фермах по всему миру. Инфицированными оказались отдельные виды - большие кошки, обезьяны и норки. В конце 2020 года в Дании уничтожили 17 миллионов норок после того, как вспышки и вирусные мутации были зарегистрированы на более чем 200 зверофермах.

В сентябре этого года Национальный зоопарк в Вашингтоне, округ Колумбия, обнаружил, что девять больших кошек были заражены коронавирусом. У животных проявились такие симптомы, как кашель, чихание. В этом же месяце зоопарк Атланты сообщил о вспышке среди горилл.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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