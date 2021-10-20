Верховный суд: Присяжные оправдали рекордное число подсудимых

Ведомство опубликовало судебную статистику за шесть месяцев этого года. Цифры свидетельствуют: за это время присяжные признали виновными 434 человека и оправдали 196 человек. Это абсолютный рекорд и в цифрах, и в процентах. В удачные для невиновных годы оправдательный процент у присяжных достигал 25-27 процентов. Сейчас - больше 30 процентов.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что три года назад прошла реформа института судов присяжных. "Коллегии судов присяжных из шести человек были введены в районных судах. До этого суды присяжных действовали только в судах регионального уровня. В ходе реформы была расширена и юрисдикция судов присяжных", - рассказал он.
Некоторые скептики боялись, не убьют ли новации независимый дух присяжных. Все-таки шесть человек - не дюжина. Надавить на них проще чисто арифметически. Сдюжат ли?
Цифры свидетельствуют сами за себя: тяга к справедливости у присяжных при сокращении коллегий не исчезла. Обвинению необходимы только железные доказательства. Для сравнения: за шесть месяцев прошлого года присяжные признали виновными 210 человек, а оправдали 85. Конечно, надо учесть, что эта статистика нарабатывалась в том числе в период действия ограничительных мер. Но и в 2019 году присяжные за шесть месяцев осудили 375 человек, а оправдали 107. Так что доля оправдательных приговоров составила 22,1 процента. Но и это был рост, вызванный реформой суда присяжных. Когда действовали прежние правила, в 2018 году присяжные за полгода оправдали 25 человек, в 2017 году - 27. И так далее.
С 1 июня 2018 года коллегии из шести присяжных заседателей в судах районного уровня вправе рассматривать уголовные дела об убийстве без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что в целом после проведенной реформы количество дел, рассматриваемых судами присяжных, выросло в два раза. Однако потенциал судов присяжных далеко не исчерпан.
"Необходимо работать над предложениями, которые позволят значительно расширить применение судов присяжных", - полагает Владимир Груздев.
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян согласна с тем, что надо расширять компетенцию суда присяжных. "Особенно в вопросах всех видов половых преступлений, поскольку количество оговора, к сожалению, сегодня зашкаливает, - говорит она. - В таких делах необходимо наличие независимого взгляда на ситуацию. Также суды присяжных должны рассматривать должностные преступления и многие другие. Никто, кроме общества, не может оценить, были ли те или иные факты на самом деле, были ли они общественно опасными, высказать мнения относительно виновности человека в предлагаемых условиях. И тогда, возможно, у нас не будут приниматься решения об осуждении, например, безруких людей за то, что они пытались кого-то задушить".
По ее словам, о важности суда присяжных не может быть двух мнений. "Неискаженное" профессиональными деформациями мнение присяжных и является наиболее эффективным при рассмотрении различных уголовных дел, - говорит Елена Авакян. - Как показывает практика, суды присяжных максимально эффективны, количество оправдательных приговоров, вынесенных ими, с каждым годом только растет".
Звучат также идеи дать возможность присяжным рассматривать и некоторые гражданские споры.