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20.10.2021 21:06
Рубрика: Происшествия

Верховный суд: Присяжные оправдали рекордное число подсудимых

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
Свежие данные: резко выросло число оправдательных приговоров, вынесенных присяжными. Судьи из народа оправдали почти треть подсудимых. Об этом сообщил Судебный департамент при Верховном суде РФ.
За шесть месяцев присяжные оправдали 196 человек. Это абсолютный рекорд. Фото: iStock За шесть месяцев присяжные оправдали 196 человек. Это абсолютный рекорд. Фото: iStock
За шесть месяцев присяжные оправдали 196 человек. Это абсолютный рекорд. Фото: iStock

Ведомство опубликовало судебную статистику за шесть месяцев этого года. Цифры свидетельствуют: за это время присяжные признали виновными 434 человека и оправдали 196 человек. Это абсолютный рекорд и в цифрах, и в процентах. В удачные для невиновных годы оправдательный процент у присяжных достигал 25-27 процентов. Сейчас - больше 30 процентов.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что три года назад прошла реформа института судов присяжных. "Коллегии судов присяжных из шести человек были введены в районных судах. До этого суды присяжных действовали только в судах регионального уровня. В ходе реформы была расширена и юрисдикция судов присяжных", - рассказал он.

Некоторые скептики боялись, не убьют ли новации независимый дух присяжных. Все-таки шесть человек - не дюжина. Надавить на них проще чисто арифметически. Сдюжат ли?

Цифры свидетельствуют сами за себя: тяга к справедливости у присяжных при сокращении коллегий не исчезла. Обвинению необходимы только железные доказательства. Для сравнения: за шесть месяцев прошлого года присяжные признали виновными 210 человек, а оправдали 85. Конечно, надо учесть, что эта статистика нарабатывалась в том числе в период действия ограничительных мер. Но и в 2019 году присяжные за шесть месяцев осудили 375 человек, а оправдали 107. Так что доля оправдательных приговоров составила 22,1 процента. Но и это был рост, вызванный реформой суда присяжных. Когда действовали прежние правила, в 2018 году присяжные за полгода оправдали 25 человек, в 2017 году - 27. И так далее.

С 1 июня 2018 года коллегии из шести присяжных заседателей в судах районного уровня вправе рассматривать уголовные дела об убийстве без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что в целом после проведенной реформы количество дел, рассматриваемых судами присяжных, выросло в два раза. Однако потенциал судов присяжных далеко не исчерпан.

После проведенной реформы количество дел, рассматриваемых присяжными, выросло вдвое

"Необходимо работать над предложениями, которые позволят значительно расширить применение судов присяжных", - полагает Владимир Груздев.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян согласна с тем, что надо расширять компетенцию суда присяжных. "Особенно в вопросах всех видов половых преступлений, поскольку количество оговора, к сожалению, сегодня зашкаливает, - говорит она. - В таких делах необходимо наличие независимого взгляда на ситуацию. Также суды присяжных должны рассматривать должностные преступления и многие другие. Никто, кроме общества, не может оценить, были ли те или иные факты на самом деле, были ли они общественно опасными, высказать мнения относительно виновности человека в предлагаемых условиях. И тогда, возможно, у нас не будут приниматься решения об осуждении, например, безруких людей за то, что они пытались кого-то задушить".

По ее словам, о важности суда присяжных не может быть двух мнений. "Неискаженное" профессиональными деформациями мнение присяжных и является наиболее эффективным при рассмотрении различных уголовных дел, - говорит Елена Авакян. - Как показывает практика, суды присяжных максимально эффективны, количество оправдательных приговоров, вынесенных ими, с каждым годом только растет".

Звучат также идеи дать возможность присяжным рассматривать и некоторые гражданские споры.

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