Видео: Афганских беженцев жестко задержали на польской границе

В сети появилось видео, на котором граждан Афганистана, более двух месяцев живших на польской границе, жестко задержали и увезли вглубь Польши после попытки преодолеть польский заслон. Видео сняли белорусские пограничники, передает РИА Новости.

Также сегодня польская погранохрана сообщила, что применила слезоточивый газ в отношении группы нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу страны со стороны Беларуси.

"Около 6 человек бросили несколько бревен на пограничное заграждение. Мигранты забрасывали камнями офицеров пограничной службы и армии... В вышеупомянутый район были направлены дополнительные патрули пограничной службы, Войска Польского и полиции. Офицеры также заметили, что у иностранцев на белорусской стороне были опасные предметы - топор и ножи", - рассказали польские пограничники.

С начала года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 19 тысяч мигрантов. Кто-то, кого так и не допустили на территорию Польши, "кочует" на границе. А тех, кому удается пройти, пограничники возвращают на линию границы. Число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси в Польшу, а также Латвию и Литву, в последнее время растет. Власти этих стран обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, но белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, потому что из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Беларуси неоднократно сообщали, что Литва, Польша и Латвия насильно выдворяют мигрантов на белорусскую территорию.