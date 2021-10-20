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Видео: заболевший COVID Сергей Безруков рассказал о своем состоянии

Новости
    20.10.2021, 14:45
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

48-летний российский актер, режиссер, продюсер, рэпер и рокер Сергей Безруков пояснил, почему заразился коронавирусом.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Артист опубликовал сегодня в сторис своего Instagram видеообращение, рассказав, что просто не успел пройти ревакцинацию.

При этом артист успокаивает поклонников словами, что болезнь протекает в очень легкой форме и чувствует он себя хорошо, поскольку привит - так что "всё под контролем". 

Лечь же в больницу Сергея вынудили соображения безопасности окружающих - в квартире актера у него нет отдельной комнаты, поэтому самоизолироваться не получится. Притом что у Безрукова в семье маленькие дети. Тогда как дача, на которой в теории можно было бы отсидеться, находится слишком далеко от Москвы. 

"Всё замечательно, всё хорошо, просто организм сказал: "Пора тебе отдохнуть". Вот, сижу, отдыхаю, читаю", - изложил ситуацию Безруков.

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