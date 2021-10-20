Военная база близ Вашингтона закрыта из-за угрозы взрыва

Базу ВМС США в Бетесда - пригороде Вашингтона - закрыли из-за угрозы взрыва. Как сообщило руководство объекта в Twitter, утром был получен соответствующий анонимный звонок.

"Примерно в 8:45 утра (15:45 по Москве) база получила телефонный звонок от неизвестного источника, который заявил, что имеется угроза взрыва возле здания 10. Работники безопасности работают на месте", - говорится в сообщении.

На данный момент база закрыта, ее ворота открываются только для срочных поездок. Общественность просят держаться подальше.

База в Бетесде занимается поддержкой и охраной крупнейшего военного госпиталя флота США. В разные годы в нем проходили лечение американские президенты и другие официальные лица.