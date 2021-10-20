Погода осенью в Москве и Минске, как всегда, капризничает. Ожидается, что на смену последним солнечным денькам придет дождь со снегом. Мы расспросили наших читателей: бывает ли у природы плохая погода?

Елена Михайлова, предприниматель, Таганрог:

- Погода, как настроение: бывает легкое, беззаботное, безоблачное. А бывает пасмурным. Иногда хочется остановиться и подумать: а ведь хорошо гулять под дождем или в снегопад. А туманы навевают мне романтичное настроение. Представьте себе ясное солнце круглый год. Это ж как вечная улыбка идиота!

Екатерина Близнец, продюсер, Минск:

- На этот вопрос прекрасно ответил кинорежиссер и поэт Эльдар Рязанов: "У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать". Стараюсь все климатические проявления именно так и воспринимать. Воодушевились золотыми красками бабьего лета, теперь можно и в снежное царство зимы окунаться. Даже если снег идет вперемешку с дождем - значит, это кому-нибудь нужно. Например, чтобы на несколько дней сбавить темп работы, побыть наедине со своими мыслями, успокоиться и вдохновиться на новые дела и проекты.

Анна Володарская, предприниматель, Самара:

- Сегодня пока погода, по нашим оценкам, на твердую "четверку" - прохладно, но солнечно, самое время обновить осенний гардероб. Я вот кожаные ботинки на белорусской ярмарке купила, на нескользкой подошве. В любую погоду мне теперь хорошая дорога.

Сергей Прокопенко, офицер бригады армейского спецназа, Тамбов:

- Главное оружие разведчика - незаметность. Поэтому самая лучшая погода для нас: дождливая ночь с сильным ветром, еще лучше - дождь со снегом. В общем, такая, когда все сидят по домам и боятся нос высунуть.

Галина Афанасьева, кассир, Екатеринбург:

- Что такое, по-вашему, плохая погода? Дождь? Так мы хороший дождь давно ждем - под Екатеринбургом вторую неделю горят торфяники, весь город дымом затянут.

Андрей Белов, преподаватель иностранного языка, Минск:

- У природы бывает плохая погода. И это тоже хорошо! Потому что именно благодаря этому человек будет ожидать погожих деньков с особым нетерпением. Если наступают дожди, да еще с мокрым снегом, просто надо тепло одеваться. И тогда никакие слякоть и ветер не повлияют на самочувствие. С нетерпением жду зиму, студеную и снежную. Не терпится приступить к занятиям зимними видами спорта.

Елена Полякова, художник народных промыслов, Ростов-на-Дону:

- Если за окном дождь, а ты сидишь в теплом доме со своей семьей, то любая погода в радость. А когда у нас летом прошли тропические ливни, которые погубили виноградники, а в Крыму разрушили дома, то это действительно плохая погода. Нужно радоваться дождю, если от него можно защититься при помощи зонта.

Елена Харичкова, ученый - секретарь мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

- Плохой погоды не бывает. Вот сейчас иду от Тереспольских ворот, любуюсь красивыми туями, травой, которая, несмотря на начавшиеся ночные заморозки, еще зеленая, и так становится хорошо на душе. Даже если и предвидятся по прогнозу дожди и снег, настроение они не испортят. Ведь осадки очень нужны для насыщения полей влагой перед наступлением холодов. В пасмурную погоду всегда найдутся занятия, которые могут согреть душу. Я, например, слушаю мелодии ХХ века, смотрю душевные фильмы, готовлю вкусные блюда для семейного стола.