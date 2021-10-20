ВОЗ возобновила процедуру регистрации "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перезапустила процедуру одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного применения, следует из данных на сайте ВОЗ.

Процедура переквалификации вакцины вступает в завершающую стадию, и вскоре инспекционная группа ВОЗ должна посетить Россию, чтобы оформить необходимые документы, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном твиттер-аккаунте "Спутника V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассчитывает, что вакцину одобрят в течение нескольких месяцев, передает РИА Новости.

На данный момент вакцина одобрена для применения в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек, что составляет около половины населения земного шара. Заявление от России на регистрацию "Спутника V" было подано в ЕС 29 января. О том, что вскоре должна стартовать переквалификация, в начале октября говорила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симау.