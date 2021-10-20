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20.10.2021 10:11
Рубрика: Общество

Врач Коммунарки описал портрет типичного пациента с COVID-19

Текст: Нина Егоршева
Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

С коронавирусом чаще всего в больницу попадают непривитые люди старше 50 лет, у которых есть как минимум одна хроническая болезнь. Так описывает типичного пациента врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Василий Купрейчик на своей странице в Facebook.

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"Портрет пациента остается неизменным: госпитализированный пациент (пол не важен) - это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее", - указал Купрейчик.

При этом он отмечает, что среди госпитализированных россиян стало больше молодых, потому что вирус адаптируется к организму человека, появились новые штаммы. При этом статистически эта группа людей, по словам Василия Купрейчика, лучше справляется с болезнью. "У молодых меньше тяжелых хронических болезней. Плюс молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30-40 лет назад (те самые, которым сегодня 50-60)", - объяснил он.

Ранее врач-инфекционист, доцент РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов напомнил, что коронавирус - это не банальная ОРВИ. По его мнению, инфекция опасна тем, что запускает гиперактивацию иммунитета. У части заболевших именно чрезмерный иммунный ответ становится причиной тяжелого течения заболевания, а порой и смерти. При этом, по его словам, по статистике более 10 процентов даже легко переболевших получают "лонг-ковид", когда до полугода наблюдаются признаки нездоровья.

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