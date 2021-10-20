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20.10.2021 06:33
Рубрика: Общество

Врач рассказала, от каких полезных продуктов "незаметно" растет живот

Текст: Оксана Грибанова

Есть распространенное мнение, что регулярное употребление жирных молочных продуктов провоцирует набор лишнего веса. Дескать, хотите похудеть, ешьте обезжиренное. На самом деле, все наоборот, предупредила заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание"  ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

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Умеренное количество в рационе молочных продуктов нормальной жирности не только не ведет к ожирению, но даже помогает снизить риск его развития. С таким заявлением на днях выступил Минздрав Великобритании, отметила Екатерина Бурляева.

При этом стоит опасаться молочки, на которой есть маркировка "с низким содержанием жира" или "лайт", передаёт aif.ru.

"Именно в них часто добавляют соль и сахар, которые как раз и вредны", - подчеркнула кандидат медицинских наук.

Также специалист опровергла миф, что жирное молоко в рационе, сыр и творог способствуют росту уровня холестерина и высокому риску развития атеросклероза и болезней сердца.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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