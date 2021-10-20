Врач рассказала, от каких полезных продуктов "незаметно" растет живот

Есть распространенное мнение, что регулярное употребление жирных молочных продуктов провоцирует набор лишнего веса. Дескать, хотите похудеть, ешьте обезжиренное. На самом деле, все наоборот, предупредила заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

Умеренное количество в рационе молочных продуктов нормальной жирности не только не ведет к ожирению, но даже помогает снизить риск его развития. С таким заявлением на днях выступил Минздрав Великобритании, отметила Екатерина Бурляева.

При этом стоит опасаться молочки, на которой есть маркировка "с низким содержанием жира" или "лайт", передаёт aif.ru.

"Именно в них часто добавляют соль и сахар, которые как раз и вредны", - подчеркнула кандидат медицинских наук.

Также специалист опровергла миф, что жирное молоко в рационе, сыр и творог способствуют росту уровня холестерина и высокому риску развития атеросклероза и болезней сердца.