Новости

Врач Тимаков рассказал, как повысить доверие к вакцинации от COVID-19 01:21
Северная Корея подтвердила пуск баллистической ракеты 00:33
Захарова сравнила заявления генерала Картера с беседой с психологом 00:06
Новый вариант коронавируса обнаружен в Израиле 19.10.2021
В ФИФА сообщили о готовности проводить чемпионат мира каждые два года 19.10.2021
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 19.10.2021
В Росстате пояснили, зачем нужны исследования финансового положения россиян 19.10.2021
Анна Нетребко отменила выступления в Венской опере 19.10.2021
В США впервые начались торги фьючерсами на биткоин 19.10.2021
Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 19.10.2021
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 19.10.2021
Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах 19.10.2021
В России за сутки вылечили от коронавируса 32 военнослужащих 19.10.2021
"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября 19.10.2021
Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний 19.10.2021
Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных 19.10.2021
Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России 19.10.2021
В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера 19.10.2021
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса 19.10.2021
В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих 19.10.2021
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину 19.10.2021
В Зауралье шесть человек отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие 19.10.2021
Куба снимает обязательный карантин для въезжающих с 7 ноября 19.10.2021
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена 19.10.2021
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту 19.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
20.10.2021 01:21
Рубрика: Общество

Врач Тимаков рассказал, как повысить доверие к вакцинации от COVID-19

Разъяснительная работа на тему вакцинации позволит повысить доверие населения к препаратам, защищающим от коронавируса. Таким мнением поделился вирусолог Евгений Тимаков.

Мурашко рассказал о ситуации с поддельными сертификатами о вакцинации

По его словам, посвященный прививкам от COVID-19 информационный портал в интернете - хорошая задумка. Но этого мало. Людям надо рассказывать, как коронавирус проникает в организм, что он делает с органами, важно четко описать симптомы заболевания, отличия от других вирусных заболеваний.

Кроме того, видео производства вакцины нужно показывать не только на научных конгрессах. Также необходимо открывать доступ к научным работам.

"Если это будет, то доверия к вакцине будет больше", - уверен врач. А вот принуждение к вакцинации даст обратный эффект, добавил Тимаков в беседе с ТАСС.

Голикова предложила давать два выходных сотрудникам для прохождения вакцинации
Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину
Ученые предупредили об опасной мутации "дельта"-штамма коронавируса
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает