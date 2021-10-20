Врач Тимаков рассказал, как повысить доверие к вакцинации от COVID-19

Разъяснительная работа на тему вакцинации позволит повысить доверие населения к препаратам, защищающим от коронавируса. Таким мнением поделился вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, посвященный прививкам от COVID-19 информационный портал в интернете - хорошая задумка. Но этого мало. Людям надо рассказывать, как коронавирус проникает в организм, что он делает с органами, важно четко описать симптомы заболевания, отличия от других вирусных заболеваний.

Кроме того, видео производства вакцины нужно показывать не только на научных конгрессах. Также необходимо открывать доступ к научным работам.

"Если это будет, то доверия к вакцине будет больше", - уверен врач. А вот принуждение к вакцинации даст обратный эффект, добавил Тимаков в беседе с ТАСС.