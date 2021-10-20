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20.10.2021 23:17
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, как определить ковидный кашель

Текст: Анастасия Селиванова

Иммунная система большинства людей за последние полтора года сталкивалась с меньшим числом вирусов за счет карантина, дистанцирования и ношения масок, поэтому теперь при классической простуде симптомы могут быть более выраженными и их легко можно спутать с коронавирусом. Медики рассказали, как отличить обычный кашель от ковидного и почему стоит сразу обращаться к врачу при первых признаках болезни.

Так, если вы подхватили банальный вирус, то основными симптомами будут боль в горле, осиплость, головная боль, чихание, насморк, кашель, потеря обоняния и вкуса, а также температура выше 38 градусов. Таков перечень симптомов у британских пациентов, пишет издание Mirror. Однако загвоздка в том, что, по данным совместного отчета ВОЗ и китайских властей, сухой кашель - это также второй по распространенности симптом COVID-19, на который жалуются 68% пациентов.

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По словам медиков, сухой кашель характеризуется отсутствием мокроты, и у больных коронавирусом он бывает очень глубоким. Тем не менее наличие сухого кашля не означает, что это ковидный кашель, так как он может быть аналогичным при аллергической реакции, сухом воздухе в помещении, а также из-за курения, астмы или гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ).

Из этого сами медики делают вывод, что отличить ковидный кашель от нековидного на глазок невозможно. Вдвойне трудна диагностика в отношении тех, кто прошел курс вакцинации, в связи с чем врачи призывают сразу проходить ПЦР-тестирование на коронавирус. Даже если первые тесты были отрицательными, все равно стоит остаться дома до полного выздоровления, несмотря на то, что это, скорее всего, банальная простуда. Врачи рекомендуют пить больше жидкости с медом и лимоном и принимать обезболивающие в случае необходимости.

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