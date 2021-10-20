Взявшие микрозаймы стали чаще уходить на кредитные каникулы

Россияне, оформившие банковские кредиты на сумму до 30 тысяч рублей, в первом полугодии 2021 года стали реже обращаться за кредитными каникулами, чем в первой половине прошлого года.

При этом у заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с аналогичными суммами займа спрос на них, наоборот, вырос.

Такие расчеты предоставило "Российской газете" Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Спрос клиентов МФО на кредитные каникулы связан со снижением доходов населения и продолжит расти вместе с инфляцией, полагают эксперты.