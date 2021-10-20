За частичную уплату алиментов будут привлекать к ответственности

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении два законопроекта, согласно которым под административную и уголовную ответственность подпадают лица, которые без уважительной причины не только не платят алименты, но и выплачивают их частично.

Изменения вносятся в статью 157 Уголовного кодекса, которая предусматривает исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов. В новой редакции добавляется норма, согласно которой предусмотренное наказание повлечет неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", передает ТАСС.

Неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности, говорится в документе.

Кроме того, статью 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить аналогичным уточнением. Сейчас неплательщику грозят исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сегодня суды в большинстве случае придерживаются мнения, что для привлечения к ответственности предполагается полная неуплата алиментов. То есть дела в отношении неплательщиков прекращаются, стоит им частично погасить свой долг, вне зависимости от суммы.