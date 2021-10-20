Новости

В Минстрое исключили возможность остановки строек из-за коронавируса 12:35
Дептранс: 400-й трамвай "Витязь-Москва" вышел на столичные маршруты 12:27
Новорожденным могут начать выдавать полис ОМС проактивно 12:22
В Петербурге будут штрафовать за маски на подбородке 12:18
Ставки по ипотеке в 2021 году могут превысить 8 процентов 12:14
За частичную уплату алиментов будут привлекать к ответственности 12:04
Лукашенко ожидает от ученых прорывных открытий в области онкологии 12:02
На северо-западе Москвы затруднено движение транспорта 12:02
Матвиенко: По вакцинации нужно достучаться до каждого человека 11:53
В Екатеринбурге покинули посты четыре руководителя отделов МВД 11:40
Три человека погибли в результате стрельбы в американском Висконсине 11:39
ЦИК передал мандат Прилепина секретарю ЦК партии "За правду" Кузнецову 11:38
Во Владикавказе взрыв газа разрушил квартиру в десятиэтажном доме 11:35
В Шереметьево совершил аварийную посадку пассажирский самолет 11:33
Поклонская выложила в Сеть фото в дипломатическом мундире 11:33
Делегация "Талибана" прибыла на консультации в Москву 11:27
В Болгарии вводят "зеленые сертификаты" на право посещения ресторанов и кино 11:12
В СК РФ рассказали о маньяках-"миссионерах" и маньяках-мстителях 11:12
ФНС объяснила причины роста имущественного налога для собственников 11:11
Трутнев призвал развивать туризм на особо охраняемых территориях в ДФО 11:10
Задержанная женщина призналась в убийстве девочки в Вологде 11:06
Российская полиция приняла на вооружение новый пистолет 11:04
В Прикамье введут QR-коды для посещения кафе и торговых центров 11:02
Аморальные поступки стали основной причиной увольнения россиян 10:35
В Литве антимасочник выстрелил в охранника магазина 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
20.10.2021 12:04
Рубрика: Экономика

За частичную уплату алиментов будут привлекать к ответственности

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении два законопроекта, согласно которым под административную и уголовную ответственность подпадают лица, которые без уважительной причины не только не платят алименты, но и выплачивают их частично.

Фото: iStock
Суд: Выход женщины из декрета не повод снижать ей алименты

Изменения вносятся в статью 157 Уголовного кодекса, которая предусматривает исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов. В новой редакции добавляется норма, согласно которой предусмотренное наказание повлечет неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", передает ТАСС.

Неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности, говорится в документе.

Кроме того, статью 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить аналогичным уточнением. Сейчас неплательщику грозят исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сегодня суды в большинстве случае придерживаются мнения, что для привлечения к ответственности предполагается полная неуплата алиментов. То есть дела в отношении неплательщиков прекращаются, стоит им частично погасить свой долг, вне зависимости от суммы.

Экономика Пенсии и пособия Разводы и алименты

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 34 073 случая COVID-19 в 85 регионах
Делегация "Талибана" прибыла на консультации в Москву
Путин не планирует специального обращения к россиянам из-за COVID-19
Минэнерго объяснило рост цен на дизельное топливо на бирже
В Екатеринбурге покинули посты четыре руководителя отделов МВД
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию