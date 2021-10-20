За что чаще всего россиян увольняют с работы

Россияне чаще всего лишаются работы за совершение аморальных поступков, конфликты с коллегами, систематические опоздания или частые больничные. Об этом говорится в совместном опросе сервиса "Работа.ру" и "СберСтрахования".

Так, аморальные поступки в качестве основной причины увольнения назвали 45% участников исследования, а напряженные отношения с коллегами - 36%. Почти треть опрошенных (32%) уверяют, что расстаются с сотрудниками, которые систематически опаздывают на работу, постоянно куда-то отпрашиваются или берут больничный. Побудить руководителя расторгнуть договор может также то, что сотрудник часто отвлекается на личные дела (29% опрошенных), в рабочее время не отвечает на звонки и сообщения (такой вариант расторжения трудовых отношений назвали 27% респондентов). Еще 6% респондентов в качестве возможной причины увольнения назвали отказ работника брать сверхурочную работу.

Уволить прогульщика, безусловно, можно. В Трудовом кодексе говорится, что основанием для увольнения может считаться отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение "рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)". Кроме того, согласно поправкам, которые внесли в Трудовой кодекс в этом году, дистанционного работника можно уволить, если он более двух дней не выходит на связь.

Можно уволить и тех, кто является на работу в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения. С драками на рабочем месте ситуация сложнее. "Трудовое законодательство прямо не устанавливает ответственность за данный инцидент", - рассказал "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин.

Важно учитывать, что рукоприкладство может закончиться как административной, так и уголовной ответственностью. "Уволить виновного в данном случае можно по п. 1.4 ст. 83 ТК РФ за невозможность исполнять трудовые функции из-за вступившего в силу наказания согласно решению суда", - отметил юрист.

В разрезе трудового права драка на рабочем месте может быть классифицирована как дисциплинарное правонарушение. При этом для отдельных профессий могут быть установлены специальные условия привлечения к ответственности. "Например, педагога или воспитателя могут уволить за драку, поскольку данными действиями он совершил аморальный поступок", - добавил Виталий Ревзин.

Что касается частых опозданий или систематических больничных, то здесь, как правило, руководители могут рассчитывать только на то, что человек сам уволится или пойдет на соглашение сторон, если к нему будут предъявляться постоянные претензии.