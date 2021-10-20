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Рубрика: Власть

Захарова сравнила заявления генерала Картера с беседой с психологом

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

Заявления начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера о России, которая "представляет критическую угрозу", и Китае, являющимся для Соединенного королевства "хроническим системным вызовом", напоминают "цитаты из беседы с психологом, только в микрофон". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резонансное выступление британского военачальника.

Среди прочего он отметил, что "теперь мы вступаем в многополярный мир - эру постоянной конкуренции". В связи с этим Захарова посоветовала Картеру читать материалы сайта МИД России. В этом случае "он бы знал, что мы не вступаем в многополярный мир, а давно в нем живем".

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"Идеология НАТО и всяких прочих тройственных оборонных альянсов, изначально нацеленных на разлад в региональной среде, - это не признак многополярности, а симптом "геополитического биполярного расстройства" 20-го века, которое Запад пытается применить в веке нынешнем, напомню, 21-м", - написала Захарова в своем Telegram.

Она также назвала Великобританию авторитарным игроком, равным которому в мире исторически трудно найти.

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