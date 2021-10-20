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Рубрика: В мире

Землетрясение подняло со дна затонувшие в битве за Иводзиму японские суда

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
Затопленные военные корабли времен Второй мировой войны "всплыли" в результате вулканической активности у японского острова Иводзима.
В результате вулканической активности на поверхность поднялись затопленные японские суда времен Второй мировой. Фото: twitter.com / @thedrive
В результате вулканической активности на поверхность поднялись затопленные японские суда времен Второй мировой. Фото: twitter.com / @thedrive

Как пишет газета Daily Mail, сейсмические процессы у горы Сурибати заставили подняться морское дно, особенно в западной части острова. В итоге на кадрах, опубликованных All Nippon News, видны около 20 корабельных "кусков", лежащих на вулканическом пепле на берегу или выглядывающих из воды. Эти суда американцы захватили у японцев во время битвы за Иводзиму - той самой, в конце которой была сделана знаменитая фотография четырех солдат США, водружающих свой флаг на Сурибати.

Фото: РИА Новости
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Победители специально затопили корабли после окончания войны. Их было решено использовать в качестве волнорезов. США занимали остров до 1968 года, а после передали его обратно Японии. Сейчас там находится японская военная база, а постоянное население отсутствует.

В мире Восточная Азия Япония

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