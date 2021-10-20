Надежда Троян долгие годы жила в Москве, но всегда считала себя белоруской

Сталинская директива, посланная в феврале 1943 года в партизанские отряды, воевавшие на временно оккупированных территориях, была коротка и конкретна. Уничтожить палача - наместника Гитлера в Белоруссии Кубе.

Историки спорят, сколько же раз он уходил от возмездия. Больше десятка точно.

А уничтожили Кубе 22 сентября 1943 года Елена Мазаник, Надежда Троян и Мария Осипова. Подложенной миной гауляйтер был разнесен в клочья в своей собственной постели. И троим девушкам было присвоено звание Героев Советского Союза.

Тогда же, в 1943-м, Гитлер объявил партизанок личными врагами. С 1943 года, когда их, троих разведчиц, вывезли самолетом из дремучих лесов под Смолевичами, жила Наде­жда Викторовна до самой кончины 7 сентября 2011 года в Москве. Но считала себя белоруской. Надежду Викторовну по гордой осанке, красоте, манере говорить и общаться некоторые принимали за продолжательницу дворянского рода. Да и фамилия Троян наводила на аналогии с Троей, троянским конем, старинной династией… Но нет, у Нади Троян и ее родителей - людей простых - ничего общего с древними родами. Троян в переводе с белорусского - всего лишь вилы с тремя зубцами.

Гордилась местом рождения - городком Дрисса Витебской области, переименованным в 1962 году в Верхнедвинск. Она помнила о родном городе. И, что случается нечасто, не забыл о ней и Верх­недвинск. Читаю письма, присланные из Беларуси сыну Троян - Алексею Васильевичу Коротееву. Как бы хотелось мне, чтобы все дети так искренне хранили память о родителях, как он, известный кардиолог. И в посланиях с Родины матери добрые вести. На аллее Героев среди других и ее памятник. В краеведческом музее - посвященная Наде­жде Троян экспозиция, сделанная с искренним душевным уважением. Школе, где училась Троян, присваивают ее имя.

И ставшая любимой для Надежды Викторовны Москва тоже воздает почести к 100-летию героини.

Но вот вроде бы в хорошо известной биографии Наде­жды Троян остались и не до конца раскрытые страницы. Полностью рассталась ли с разведкой кандидат медицинских наук, а затем и крупный руководитель? Разведчица на всю жизнь?

У меня собственное и совсем не конспирологическое мнение. Надя Троян уже в школе удивляла знанием немецкого. В годы оккупации немцы принимали ее за фольксдойче. После войны в институте учила английский, что очень пригодилось кандидату медицинских наук, позже руководителю крупного медицинского института. А уж как нужны были языки председателю Исполкомов Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, назначенного, по советским понятиям, на должность, приравненную к министерской. Встречалась с королевой Великобритании, президентом Соединенных Штатов Никсоном, королем Эфиопии, шахом Ирана Реза Пехлеви, главами крупных государств. Рассматриваю тогдашние фотографии. И не могу не заметить, с каким восторгом смотрит с фото на красивую женщину с Золотой Звездой Героя, как восхищается ею шах Реза Пехлеви… Установились хорошие отношения у Троян и с его красавицей-супругой Фарах.

В Иране тогда находился крупный госпиталь Красного Креста. Так что помню, как в начале 1970-х годов Надежда Викторовна Троян приезжала в Тегеран во главе делегации, в составе которой были люди специальностей самых разных. Принимали с почетом.

Странная ситуация сложилась тогда у нас с Ираном. Порой в речах советских руководителей для широкой публики Реза Пехлеви называли американским прислужником, что в принципе соответствовало действительности. И в то же время экономические связи с СССР поднялись на высоту небывалую. А что было делать, если протяженность советско-иранской границы составляла более 2000 километров. Надо было если не дружить, то обязательно мирно сосуществовать. На одном аэродроме иранских пилотов натаскивали военные шурави (в переводе с фарси - советские), а на поле рядышком то же самое проделывали, чертыхаясь четырехбуквенным матом, американцы.

Надежда Троян долгие годы жила в Москве, но всегда считала себя белоруской

А еще была в Иране безжалостная и наглая служба безопасности САВАК. Развлекалась она и тем, что прямо в прямом телеэфире расстреливала иранских коммунистов из партии Туде, накинув им на головы черные мешки. Сколько ж в САВАКе служило убийц!.. А уж топтунов-стукачей из наружки было не счесть! Без стеснения, чуть на пятки не наступая, сопровождали по городу. Рылись в чемоданах, ставили "жучки". Каждый шаг шурави - советского - был им известен. Или должен был быть известен.

И вот в этот момент приезжает Надежда Викторовна Троян с мощной делегацией. Переговоры с самим шахом, признаваемым в ту пору наместником Аллаха. Поездки по Ирану. Обсуждение совместной деятельности нашего и их Красного Креста. Особое внимание - тегеранскому госпиталю этой международной организации. И просто дружеские беседы с шахом, шахиней, "признавших" обаятельную Троян, и, естественно, с ближайшим окружением, во всем подыгрывавшим своему полубогу. Да к этой верхушке обычному дипломату, специалисту высшего ранга было никак не пробиться. Мосты были наведены. А подтверждением взаимного доверия - вскоре встреча с четой Пехлеви уже в Москве. Сколько же полезного, нужного, ранее неизвестного могли принести такие контакты.

И принесли. Работая несколько лет назад над книгой "Надежда Троян" из молодогвардейской серии "ЖЗЛ", я случайно, именно абсолютно случайно, натолкнулся на поразивший меня документ. В списке правительственных наград, военных и "мирных", которых была удостоена Надежда Викторовна, вдруг мелькнул орден, к гражданским делам ну никакого отношения не имеющий, вручаемый за совсем иные достижения. Поняли, к какому периоду ее жизни он относится и на какую мысль это натолкнуло?