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Рубрика: В мире

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США и западной коалиции, расположенная в сирийском городе Эт-Танф, в среду подверглась ракетному обстрелу и ударам беспилотников. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин", ссылаясь на очевидцев.

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Они утверждают, что удары были нанесены по казармам и хозяйственным постройкам, кое-где вспыхнули пожары. Информации о потерях среди личного состава, а также о материальном ущербе пока нет, пишет ТАСС.

Представитель военного командования США в Багдаде подтвердил факт ракетного обстрела базы в Эт-Танфе и нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что в атаке были задействованы не менее пяти дронов.

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