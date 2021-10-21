Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США и западной коалиции, расположенная в сирийском городе Эт-Танф, в среду подверглась ракетному обстрелу и ударам беспилотников. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин", ссылаясь на очевидцев.

Они утверждают, что удары были нанесены по казармам и хозяйственным постройкам, кое-где вспыхнули пожары. Информации о потерях среди личного состава, а также о материальном ущербе пока нет, пишет ТАСС.

Представитель военного командования США в Багдаде подтвердил факт ракетного обстрела базы в Эт-Танфе и нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что в атаке были задействованы не менее пяти дронов.