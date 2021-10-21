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21.10.2021 15:46
Рубрика: Культура

В Израиле найден артефакт, хранящий "секрет красоты Клеопатры"

Текст: Денис Передельский
Фото: Eliyahu Yanai, City of David Фото: Eliyahu Yanai, City of David
Фото: Eliyahu Yanai, City of David

Израильские археологи при проведении раскопок в национальном парке "Город Давида" обнаружили хорошо сохранившуюся редкую аметистовую печать возрастом около 2000 лет. Она украшена изображением библейского дерева, из плодов которого, по преданиям, для знаменитой царицы Клеопатры изготавливали бальзам и духи.

Фото: Science Advances
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Как сообщает Times of Israel, редкая аметистовая печать найдена в Иерусалиме. Ее можно было носить как кольцо. Возраст артефакта оценен примерно в 2000 лет.

Его главной особенностью является гравировка. Печать сохранила изображение растения, которое считается библейским. Речь идет о разновидности хурмы, которая в библейские времена очень ценилась, была крайне дорогой и использовалась для изготовления благовоний в период Второго Храма.

Как говорят ученые, это самое древнее изображение данного растения из всех, что на сегодня известны науке. При этом они подчеркивают, что на печати выгравировано растение, которое давно исчезло, поэтому не следует путать его с современной хурмой.

Сама гравировка представляет собой изображение птицы, рядом с которой нарисована ветка с пятью плодами. В этой ветке эксперты идентифицировали библейское растение, которое имеет несколько общепринятых названий. Чаще всего его называют "бальзамным деревом".

Дело в том, что во времена Второго Храма плоды этого дерева широко использовали в качестве ингредиента для производства храмовых благовоний, духов, бальзамов и лекарств. Упоминания о нем имеются не только в библейских текстах.

Фото: Anadolu Agency
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Так, еврейский историк I века нашей эры Иосиф Флавий писал, что Марк Антоний подарил знаменитой египетской царице Клеопатре ценные рощи такой хурмы, которые раньше принадлежали царю Ироду. Как известно, Клеопатра славилась своей красотой. Ученые считают, что подаренные рощи обеспечили царицу фактически неограниченным запасом дорогого бальзама, который изготавливали из плодов.

Впрочем, по данным Управления древностей Израиля, существует и другая легенда, связанная с "бальзамным деревом". Некоторые источники гласят, что это растение было подарено легендарному царю Соломону не менее легендарной царицей Савской.

Исследователи Эли Шукрон, Шуа Амораи-Старк и Малка Гершковиц в своем совместном заявлении отметили, что находка является очень важной для научного сообщества. Ведь это вообще первая печать, на которой обнаружено изображение ценного растения, о котором ученым до сих пор было известно только из исторических описаний. По словам Эли Шукрона, изготавливаемому из этих плодов бальзаму приписывались магические и церемониальные свойства.

"К концу периода Второго Храма использование печатей из камней стало очень распространенным, - добавляет профессор Шуа Амораи-Старк. - Но на большинстве из них если и встречаются изображения растений, то это растения, которые были широко распространены в Израиле в то время: виноградные лозы, финики и оливки разных видов. Изучая эту каменную печать, мы сразу заметили, что изображенные на ней плоды не похожи ни на один из фруктов, которые мы видели до сих пор".

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