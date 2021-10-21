Банки будут обязаны сообщать заемщику о рисках

Законопроект касается всех потребительских кредитов и займов объемом свыше 10 тысяч рублей, а также случаев продления срока кредитования и увеличения размера среднемесячного платежа.

Документ был внесен в апреле текущего года сенатором Николаем Журавлевым и эск-депутатом Игорем Дивинским. Он был разработан в целях защиты граждан от необдуманных действий с заемными средствами.

"Это решение давно назрело, учитывая, что по данным Центробанка, с начала года объем проблемных долгов вырос на 7,9%, а общий объем просроченной задолженности физлиц перед банками на 1 сентября 2021 года превысил 1 триллион рублей", - заявил журналистам Вячеслав Володин.

Отметим, что показатель долговой нагрузки - это соотношение ежемесячных платежей по кредиту с ежемесячным доходом заемщика.

"Если этот показатель превысит 50%, кредитор будет обязан уведомить гражданина о существующем риске неисполнения обязательств по кредиту и применения к нему штрафных санкций", - пояснил председатель ГД.