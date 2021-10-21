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21.10.2021 22:16
Рубрика: Общество

Более 241,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 75 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 41,8 тысячи человек.

Кроме того, более 141,1 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 218 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 768 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 15 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 435 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако пятеро военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у девяти инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ, по данным на сегодняшний день, выявлены 129 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 186 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 410 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 29 тысячам пациентов, более 10,4 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - проинформировали в ведомстве.

Там сообщили, что в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли уже 241 581 человек.

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