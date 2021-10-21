Большинство граждан проходят перепись населения онлайн

Первая неделя Всероссийской переписи населения показала рекордные результаты заполнения опросных листов в режиме онлайн на портале госуслуг. Об этом сообщил замглавы Росстата Павел Смелов на брифинге в Мурманске. Всего к этому моменту переписано 14 млн человек, из них 11 млн самостоятельно заполнили анкеты онлайн.

"У нас был минимальный порог онлайн переписи в 10%, сейчас думаем набрать больше 20-30%, - сказал Павел Смелов. - Самые активные регионы по заполнению анкет на госуслугах - Тульская область (более 15%), Мордовия, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономных округ и Санкт-Петербург переписали онлайн больше 10%".

Онлайн-перепись стала одним из ответов на всплеск заболеваемости коронавирусом. В Росстате заверили, что все переписчики обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят регулярные тестирования на ковид. Соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора.

Однако самым безопасным способом прохождения переписи остается электронное заполнение анкеты, подчеркнул Павел Смелов. Система готова выдержать любую нагрузку, сохранность всех данных будет полностью обеспечена. При этом никаких сведений на портале госуслуг оставаться не будет, все тут же отправляется на серверы Росстата.