Бундестаг: Необходим скорейший запуск "Северного потока-2"

Рост спрос на газ требует скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2". Как сообщает ТАСС, такое совместное заявление сделали главы комитетов Бундестага Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.

"Высокий спрос на природный газ, в частности, требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2", - отметили немецкие политики.

По их мнению, перекладывание ответственности на Россию за высокие цены на газ в Европе бездоказательно. В частности, Эрнст и Рамзауэр раскритиковали соответствующие заявления сопредседателя немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналены Бербок.

"Для ее обвинений в том, что Россия злоупотребляет поставками природного газа для шантажа Европы и несет ответственность за повышение цен на энергоносители, нет никаких доказательств", - считают главы комитетов немецкого парламента.