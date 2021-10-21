Чем президенту Болсонаро грозят результаты расследования по коронавирусу

Через полгода после своего создания Специальная комиссия Сената Бразилии по расследованию действий правительства страны в рамках борьбы с коронавирусом официально представила свой итоговый доклад. В нем президента Жаира Болсонаро обвиняют в преступлениях по девяти пунктам, которые могут грозить ему не только импичментом, но и тюремным заключением сроком до 40 лет.

Парламентское расследование по коронавирусу стало самым громким в истории Бразилии в силу его небывалой политизированности. Практически ни одно заседание комиссии не обходилось без скандалов, ссор и перепалок между сторонниками и противниками Болсонаро. И вот в среду основной докладчик сенатор Ренан Калейрос представил итоговый вариант своего доклада в 1180 страниц. Голосование по нему состоится на следующей неделе. Если члены комиссии его утвердят, то все материалы передадут в прокуратуру и полицию, которые должны будут провести собственное расследование. Копию документа Калейрос обещал направить даже в Международный уголовный суд в Гааге.

В списке обвиняемых числятся 66 человек и две компании. В их числе фигурируют имена президента Болсонаро, его троих сыновей, шестерых действующих и бывших министров.

По мнению Калейроса, глава государства должен ответить за развязывание эпидемии со смертельным исходом. Хотя в бразильском Уголовном кодексе под этим понимается распространение патогенных микроорганизмов, в интерпретации сенатора за это преступление должны отвечать и те, кто своим действием или бездействием допустил распространение коронавируса. Затягивание процесса приобретения вакцин как раз подпадает под это толкование.

Болсонаро также вменяется нарушение превентивных санитарных мер, которые должны препятствовать распространению заразных заболеваний. За продвижение некоторых лекарственных средств и способов лечения коронавируса его обвинили в шарлатанстве, а такие действия как "призывы собираться, не носить маски и не вакцинироваться" в разгар пандемии Калейрос расценил как подстрекательство к преступлению. Кроме того, Болсонаро инкриминируется подделка документов, нецелевое использование бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, нарушение социальных прав и действия, несовместимые с достоинством, честью и служебным положением. А вот коллапс системы здравоохранения в Амазонии в начале этого года и систематические нападки на индейское население стали основанием для обвинения главы государства в преступлении против человечности.

Троих сыновей президента сенатора Флавио, депутата Эдуардо и члена городского собрания Рио-де-Жанейро Карлоса обвинили в подстрекательстве к преступлениям.

В ходе расследования сенаторам удалось установить наличие так называемого "параллельного кабинета", состоящего из врачей, политиков и предпринимателей болсонаристов. По мнению докладчика, они проповедовали идеи о необходимости естественной иммунизации населения Бразилии от коронавируса и продвигали "неэффективные" лекарства против COVID-19.

"Комиссия пришла к выводу, что одной из главных целей параллельного кабинета было давать советы президенту с тем, чтобы Бразилия могла достичь коллективного иммунитета посредством естественного заражения коронавирусом", - говорится в докладе. Однако в тексте также отмечается, что привлечь членов этого кабинета к ответственности является очень сложной задачей, ведь формально эти люди не работали ни в правительстве, ни в администрации президента.

Отдельная глава документа посвящена продвижению fake news о коронавирусе: "Последствия этих действий были трагическими. Распространение ложных новостей создало атмосферу недоверия среди населения, побудило людей действовать легкомысленно, подставив себя под опасное и ненужное воздействие нового коронавируса, и, как следствие, привело к гибели дополнительного числа граждан во время пандемии".

В докладе также приводится анализ возможных сценариев распространения коронавируса, согласно которым, если бы федеральное правительство не отказывалось взаимодействовать с региональными и муниципальными властями, скорость распространения коронавируса в Бразилии могла бы быть на 40 процентов ниже, что сохранило бы до 120 тысяч жизней.

В целом, доклад получился достаточно тенденциозным. Но в этом изначально мало кто сомневался. Предыдущая его редакция, которая оказалась в руках бразильских журналистов в минувшие выходные, содержала такие громкие обвинения в адрес Болсонаро как убийство при отягчающих обстоятельствах и геноцид индейского населения.

Даже судья Луис Роберто Баррозу Верховного федерального суда Бразилии, который сложно обвинить в поддержке Болсонаро, отметил политический подтекст расследования.

"Включать или нет в доклад перечень преступлений - это политическое решение. Это не редкость, но юридические последствия этого достаточно ограничены, так как это не влияет на проверку следственными органами фактов, вскрытых в ходе расследования", - рассказал судья в интервью новостному порталу UOL.

Но чем же в действительности грозят Болсонаро все эти обвинения?

Этот вопрос скорее риторический. Здесь следует отталкиваться от политических реалий сегодняшней Бразилии. Ядерный электорат президента насчитывает, по меньшей мере, 25 процентов населения страны, к тому же в это число входит наиболее пассионарная часть бразильцев. Они отличаются высоким мобилизационным ресурсом и преданностью своему лидеру, что наглядно продемонстрировали манифестации 7 сентября этого года. Учитывая высокую степень поляризации общества в преддверии президентских выборов 2022 года, любые попытки запустить процедуру импичмента в парламенте с большой долей вероятности спровоцируют масштабные акции протеста по всей стране. А надеяться на их мирный характер при таком развитии событий не приходится.