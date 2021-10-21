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21.10.2021 01:18
Рубрика: В мире

Диетологи рассказали, как утолить голод и избежать переедания

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские диетологи дали полезные советы по борьбе с голодом и сокращению переедания. По словам Мелиссы Митри, врача-диетолога медцентра Wellness Verge, тяга к еде усиливается только тогда, когда вы пытаетесь с ней бороться. "Сказать себе, что еда, которую вы хотите попробовать, "плохая", на самом деле лишь только увеличить тягу к ней", - заявила эксперт. По ее словам, когда организм испытывает сильное чувство голода, необходимо сделать несколько глубоких вдохов. "Дыхание может помочь вам сделать паузу, когда вы испытываете сильную тягу к еде", - сказала Митри, которая также является президентом Академии питания и диетологии штата Коннектикут.

Фото: iStock
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Врачи также советуют никогда не пропускать завтрак. "Завтрак помогает вам правильно начать свой день и регулировать уровень сахара в крови в утренние часы, что также ограничивает тягу к еде в течение дня", - пояснил диетолог и доктор медицинских наук Джейми Хики. По ее словам, завтрак подавляет тягу к еде даже лучше, если в нем много белка. Исследование ожирения, проведенное учеными из Университета Миссури, показало, что употребление богатого белком завтрака эффективно снижает сигналы мозга, которые влияют на переедание.

По словам клинического диетолога Кристины Тоул, основательницы центра Hudson Valley Nutrition, чай помогает успокоить голодный желудок, а также способствует тому, чтобы организм чувствовал себя сытым. Она рекомендует травяные чаи, добавляющий дополнительный заряд растительных веществ, которые удовлетворяют организм без калорий.

Эксперты также советуют не отвлекаться во время перекуса. Так, исследование, опубликованное в журнале Psychology & Behavior, показало, что использование смартфонов во время еды увеличивало количество потребляемых участниками эксперимента калорий.

Диетологи также советуют избегать продуктов и напитков с искусственными подсластителями. Врач-диетолог Триста Бест, которую цитирует издание Eatthis, предлагает сократить или исключить рафинированный и искусственный сахар из своего рациона, если вы испытываете проблемы с перееданием или постоянным чувством голода.

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