Добыча тяжелой нефти на Яреге не остановится

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, пообещал решить вопрос о налоговых издержках компании "ЛУКОЙЛ". Эти издержки возникли в результате отмены налоговых льгот на добычу и транспортировку высоковязкой нефти.

С предложением о пересмотре решений о налогах для нефтяников обратилась к главе Минфина сенатор от республики Коми Елена Шумилова. "Хотелось бы вернуться к вопросу о Яреге, а именно к вопросу об уникальном месторождении тяжелой нефти. На сегодняшний день в республике Коми, в поселке Ярега на 80 процентов реализован огромнейший инвестиционный проект, который позволил бы в три раза повысить добычу тяжелой нефти. Это и парафины, и топливо, и масла для арктической зоны, где находятся и наши города. Хотелось бы вернуться к вопросу по налогу на добавленную стоимость, но не в 2024, а в 2022 году, потому что это тормозит развитие всей программы развития нефтяной инфраструктуры. Под вопросом остаются почти четыре тысячи рабочих мест", - сказала Елена Шумилова.

Министр финансов РФ отметил, что о приостановке добычи нефти речь не идет и сообщил о намерении обсудить с главой "ЛУКОЙЛа" Вагитом Алекперовым налоговые издержки. Он сказал, что необходимо взять в проработку вопрос о дополнительных издержках, появившихся в связи с изменением порядка налогообложения, которые в прошлом году были приняты и могли бы нивелироваться дополнительными решениями, принятыми в текущем году.

Как известно, особый налоговый режим для высоковязкой нефти был отменен 1 января 2021 года. В Республике Коми это решение коснулось Ярегского месторождения и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, на которых добывается сверхвязкая нефть.

Справка

Ярегское месторождение является крупнейшим месторождением высоковязкой нефти компании "Лукойл". Открыто в 1932 году, расположено в южной части Тимано-Печорской провинции, в Ухтинском районе Республики Коми, в 20 км от города Ухты. Сейчас это единственное в России и второе в мире месторождение, где нефть добывают шахтным способом. Тяжелая нефть Яреги обладает уникальными качествами. Из нее производят химические продукты для нужд дорожно-строительной, космической и фармацевтической отраслей, а также дизельное топливо для зон сверхнизких температур, где работают суда Северного и Арктического флотов.