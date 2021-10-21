Добыча тяжелой нефти на Яреге не остановится

Новости

Из-за COVID-19 в школах Калмыкии объявлены дополнительные каникулы 15:56
Норильск станет первым городом с автоматическим контролем состояния воздуха 15:53
Умер клавишник "ДДТ" и солист "Синей птицы" Дмитрий Галицкий 15:48
В Росстате сообщили о попытке мошенников выдать себя за переписчиков 15:42
Власти Москвы будут обсуждать с бизнесом введение дополнительных мер поддержки 15:41
Гол Винисиуса "Шахтеру" признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов 15:36
На курортах Кубани введут QR-коды для посещения кафе 15:24
На вотчине Деда Мороза выпал первый снег 15:19
В Самаре обнаружили склад незаконного оружия и боеприпасов 15:14
В Тюменской области не будут переносить каникулы из-за коронавируса 15:07
Большинство граждан проходят перепись населения онлайн 15:05
Россияне массово увольняются с крупных предприятий 15:04
В Африке выявили новую смертельно опасную для детей болезнь 14:59
Врач предложила повышать грамотность населения о вакцинации в соцсетях 14:47
Более 350 детей-пешеходов пострадали в Москве в результате ДТП с начала года 14:44
Мосгорсуд оставил под стражей основателя Group-IB Илью Сачкова 14:44
В России появится еще одна особая экономическая зона 14:43
СМИ: Отца и продюсера Юлии Началовой госпитализировали с COVID 14:39
В Приморье осудили женщину, пародировавшую официального представителя МВД 14:30
В Москве рестораны смогут работать без QR-кодов с 8 ноября 14:27
ОНФ посчитает изношенность теплотрасс в котах 14:07
На Урале совершил аварийную посадку Ан-2 14:05
Матвиенко призвала не использовать нерабочие дни в качестве отпуска 14:03
Эксперт объяснил, почему после вакцинации могут отсутствовать антитела к COVID 14:02
В школах Москвы "длинные" каникулы начнутся 28 октября 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 14:38
Рубрика: Экономика

Добыча тяжелой нефти на Яреге не остановится

Текст: Марина Володина
Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, пообещал решить вопрос о налоговых издержках компании "ЛУКОЙЛ". Эти издержки возникли в результате отмены налоговых льгот на добычу и транспортировку высоковязкой нефти.
Разработка Ярегского месторождения нефти обеспечивает тысячи рабочих мест. Фото: Михаил Самарин Разработка Ярегского месторождения нефти обеспечивает тысячи рабочих мест. Фото: Михаил Самарин
Разработка Ярегского месторождения нефти обеспечивает тысячи рабочих мест. Фото: Михаил Самарин

С предложением о пересмотре решений о налогах для нефтяников обратилась к главе Минфина сенатор от республики Коми Елена Шумилова. "Хотелось бы вернуться к вопросу о Яреге, а именно к вопросу об уникальном месторождении тяжелой нефти. На сегодняшний день в республике Коми, в поселке Ярега на 80 процентов реализован огромнейший инвестиционный проект, который позволил бы в три раза повысить добычу тяжелой нефти. Это и парафины, и топливо, и масла для арктической зоны, где находятся и наши города. Хотелось бы вернуться к вопросу по налогу на добавленную стоимость, но не в 2024, а в 2022 году, потому что это тормозит развитие всей программы развития нефтяной инфраструктуры. Под вопросом остаются почти четыре тысячи рабочих мест", - сказала Елена Шумилова.

Министр финансов РФ отметил, что о приостановке добычи нефти речь не идет и сообщил о намерении обсудить с главой "ЛУКОЙЛа" Вагитом Алекперовым налоговые издержки. Он сказал, что необходимо взять в проработку вопрос о дополнительных издержках, появившихся в связи с изменением порядка налогообложения, которые в прошлом году были приняты и могли бы нивелироваться дополнительными решениями, принятыми в текущем году.

Как известно, особый налоговый режим для высоковязкой нефти был отменен 1 января 2021 года. В Республике Коми это решение коснулось Ярегского месторождения и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, на которых добывается сверхвязкая нефть.

Справка

Ярегское месторождение является крупнейшим месторождением высоковязкой нефти компании "Лукойл". Открыто в 1932 году, расположено в южной части Тимано-Печорской провинции, в Ухтинском районе Республики Коми, в 20 км от города Ухты. Сейчас это единственное в России и второе в мире месторождение, где нефть добывают шахтным способом. Тяжелая нефть Яреги обладает уникальными качествами. Из нее производят химические продукты для нужд дорожно-строительной, космической и фармацевтической отраслей, а также дизельное топливо для зон сверхнизких температур, где работают суда Северного и Арктического флотов.

Экономика

Главное сегодня

Президент сможет продлевать предельный срок службы высших офицеров
На курортах Кубани введут QR-коды для посещения кафе
Суд запретил продажу в России 61 модели Samsung. Главное
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2
Москва отреагирует на вступление Украины в НАТО "соответствующим образом"
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию