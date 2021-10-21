ДОМ.РФ запустил суперсервис по строительству частных домов

Суперсервис ориентирован на тех, кто планирует строительство своего дома, в том числе с использованием ипотеки. Также сервисом могут воспользоваться предприниматели и застройщики.

Ключевая опция - возможность выбрать уже проверенное архитектурное и проектное решение. Можно увидеть размеры понравившегося здания, количество комнат, из каких материалов построен дом и другие его характеристики. На сайте представлено более 70 проектов домов, вскоре банк пополнят 25 проектами-победителями конкурса типовых индивидуальных домов, который недавно был проведен Минстроем и ДОМ.РФ. Каталог будет пополняться: любой подрядчик либо поставщик домокомплекта может пройти процедуру аккредитации и проверки проекта банком.

Выбрав дом, можно увидеть координаты компании-подрядчика, которая готова его построить, а также оформить ипотеку на это строительство. Поскольку все проекты уже проверены банками, получить кредит будет гораздо проще. Пока к системе подключен только один банк, но вскоре их число увеличится.

"Перед нами стоит задача создать максимально прозрачный и удобный для граждан и бизнеса рынок. ДОМ.РФ один из основных участников этого процесса - для стандартизации индивидуального жилищного строительства компанией был проведен конкурс типовых проектов, при участии наших экспертов разработан законопроект о внедрении в данном сегменте системы эскроу и проектного финансирования. Эти и другие меры позволят удовлетворить спрос россиян на проживание в собственных домах и одновременно увеличить ввод жилья в стране", - рассказал директор Единой информационной системы жилищного строительства Александр Лукьянов.

Предполагается, что в дальнейшем через суперсервис можно будет приобрести участок под строительство дома, заказать изыскательные работы, ввести дом в эксплуатацию, поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на жилье. Для этого портал будет интегрирован с порталом госуслуг, информационными системами Росреестра, Главгосэкспертизы и другими.

В будущем планируется развитие сервиса для строительства многоквартирного жилья.