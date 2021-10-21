Эксперт не исключил роста цен на алкоголь к Новому году

К Новому году в России могут подорожать алкогольные напитки. Об этом "Вечерней Москве" рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Во-первых, он это связывает с повышением акциза на алкоголь с 2022 года на 4-5 процентов. Так как производители будут заранее закладывать его в стоимость своей продукции.

Во-вторых, на стоимость алкоголя может повлиять не самый хороший урожай винограда из-за погодных условий в ряде стран.

"Стоит ожидать роста цен на 10-15 процентов. Особенно подорожают игристые вина. Также дорожает зерно, которое используется для производства спирта и водки", - считает эксперт.

Как рассказала "ВМ" доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова, рост цен на ряд товаров к Новому году может быть еще связан с повышением спроса в канун праздников.