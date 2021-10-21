Эксперт не исключил роста цен на алкоголь к Новому году

Новости

Ночь на пятницу станет самой теплой в Москве с 1948 года 10:42
В Москве кафе "Фергана" опечатали после антиковидной проверки 10:27
Генконсульство РФ: В Анталье утонул россиянин 10:12
На Ростовской АЭС произошла остановка энергоблока №2 10:02
Власти: В Забайкалье из-за COVID-19 могут ввести каникулы с 23 октября 09:56
В Приморье почтили память погибшей 40 лет назад подлодки С-178 09:46
МВД РФ объявило Любовь Соболь в федеральный розыск 09:39
В Финляндии начался суд над гражданами, отказавшимися от вакцинации 09:31
СК завершил расследование дела о попытке хищения более 120 зданий в Москве 09:30
Власти Бурятии не будут объявлять дополнительные нерабочие дни 09:29
Путин проведет большую пресс-конференцию 09:17
В Москве женщина умерла после намеренного заражения коронавирусом 09:17
В Алтайском крае введут QR-коды для посещений торговых центров 08:27
В Крыму в отели и санатории начнут заселять только с QR-кодами 08:18
Россиян предупредили о новых видах мошенничества в сфере ЖКХ 07:49
В Индии более 1 млрд человек привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 07:47
В России обнаружены первые случаи варианта коронавируса AY.4.2 07:23
Минобороны построит в Истре больничный комплекс с поликлиникой 07:05
Песков: Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию 06:44
На Чукотке началась четвертая волна COVID-19 06:41
В Китае в результате взрыва один человек погиб, 33 получили ранения 06:07
В Хабаровском крае обязали привить от коронавируса 80% работников 05:41
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу 05:35
Ученые: В атмосфере Арктики повысилась концентрация углерода и метана 05:26
Кабмин поддержал проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев 05:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
21.10.2021 10:01
Рубрика: Экономика

Эксперт не исключил роста цен на алкоголь к Новому году

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

К Новому году в России могут подорожать алкогольные напитки. Об этом "Вечерней Москве" рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Фото: iStock
Эксперт предложил способ борьбы со смертельным суррогатным алкоголем

Во-первых, он это связывает с повышением акциза на алкоголь с 2022 года на 4-5 процентов. Так как производители будут заранее закладывать его в стоимость своей продукции.

Во-вторых, на стоимость алкоголя может повлиять не самый хороший урожай винограда из-за погодных условий в ряде стран.

"Стоит ожидать роста цен на 10-15 процентов. Особенно подорожают игристые вина. Также дорожает зерно, которое используется для производства спирта и водки", - считает эксперт.

Как рассказала "ВМ" доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова, рост цен на ряд товаров к Новому году может быть еще связан с повышением спроса в канун праздников.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак Цены на продукты

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
С атомной субмарины успешно запустили баллистическую ракету "Булава"
Пушков: Польша проиграла битву против поставок российского газа в Европу
Новая правящая коалиция Чехии решила пересмотреть отношения с Россией
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию