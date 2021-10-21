Эксперт объяснил, почему после вакцинации могут отсутствовать антитела к COVID

Если после вакцинации двумя разными препаратами не выработались антитела к коронавирусу, это может свидетельствовать о том, что у человека "редкая иммунологическая поломка". Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Горелов пояснил, что в ситуации, когда после прививки нет антител, нужно обращаться к иммунологу. Если же человек поменял два вакцинных препарата, а антител по-прежнему нет, речь может идти о редкой иммунологической поломке, сказал он в эфире телеканала "Доктор".

Эксперт также добавил, что в целом тесты на определение антител к коронавирусу для обычных людей не имеют смысла. Такие исследования необходимы только для научных целей. "В мире никто антитела не определяет: ни до прививки, ни после прививки, ни вместо прививки", - уточнил эксперт. Он пояснил, что это необходимо для науки, чтобы следить за распространением инфекции и планировать противоэпидемические мероприятия. Тесты обычно показывают общее наличие различных антител в организме человека, а не только нейтрализующие коронавирус, уточнил представитель Роспотребнадзора.

Ранее появилась информация, что в России обнаружены единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Изначально этот вариант COVID-19 был зафиксирован в Великобритании. Известно, что это подвид штамма "дельта".