Эксперты оценили риск прекращения продаж смартфонов Samsung в России

Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics и ее российской "дочке" ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов, в том числе Samsung Galaxy Z Flip. Однако опрошенные "РГ" эксперты считают, что смартфоны компании не исчезнут с прилавков магазинов.

"На данный момент преждевременно делать какие-либо выводы, решение не вступило в законную силу. Смартфоны Samsung пользуются высокой популярностью среди наших клиентов и стабильно входят в ТОП-3 продаж", - заявил Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной".

Как рассказал "РГ" источник в ретейле, в список вошли далеко не все модели смартфонов Samsung, только те, в которых есть Samsung Pay, а это значит, что продавать их можно. По мнению видеоблогера Валентина Петухова (Wylsacom), на данный момент нет никаких иллюзий по поводу того, что Samsung допустит исключения из продажи своих устройств с прилавков магазинов. "Я думаю, что компания будет обжаловать решение и в конечном счете как-то это решит: либо в итоге победят в суде, либо заплатят, либо купят эту компанию. Вариантов много, я думаю, что все будет хорошо. Но прецедент крайне интересный: почему дело дошло до суда, очень любопытно. А так - это нормальные патентные движения. Samsung не первый и не последний. Для нашего рынка это немножко в новинку. Подобные вещи происходят с большими компаниями постоянно".

"У них есть возможность в течение месяца подать апелляцию, пока решение не может вступить в силу. Если ничего не будет сделано, то, скорее всего, на мой взгляд, смартфоны исчезнут с прилавков, часть из этих смартфонов уже не продается, поскольку в списке есть экземпляры, которые на рынке с 2017 года. Если Samsung не удастся обжаловать решение в российском суде, он может подать апелляцию в международный суд. Но исходя из этого патента, его автор может подать ходатайство и в другие страны", - рассказал Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily.