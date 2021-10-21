Эмили Блант присоединится к "Оппенгеймеру" Кристофера Нолана

В рядах актерского состава грядущего биографического фильма Кристофера Нолана ("Темный рыцарь", "Интерстеллар", "Начало", "Дюнкерк", "Довод") об американском физике Роберте Оппенгеймере пополнение - к проекту присоединилась Эмили Блант ("Грань будущего", "Дьявол носит Prada", "Молодая Виктория"). Об этом сообщает Deadline.

Ранее стало известно об исполнителе главной роли, им стал ирландец Киллиан Мерфи ("Холодная гора", "Ветер, который качает вереск", "Антропоид", "Острые козырьки") , имеющий отдаленное внешнее сходство с прототипом. Мерфи также имеет опыт съемок с Ноланом - он сыграл в "Начале" и "Дюнкерке".

Для Нолана новый проект станет первой работой с Universal, так как ранее режиссер прекратил сотрудничество с WB.