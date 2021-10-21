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Эмили Блант присоединится к "Оппенгеймеру" Кристофера Нолана

Новости
    21.10.2021, 19:16
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В рядах актерского состава грядущего биографического фильма Кристофера Нолана ("Темный рыцарь", "Интерстеллар", "Начало", "Дюнкерк", "Довод") об американском физике Роберте Оппенгеймере пополнение - к проекту присоединилась Эмили Блант ("Грань будущего", "Дьявол носит Prada", "Молодая Виктория"). Об этом сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее стало известно об исполнителе главной роли, им стал ирландец Киллиан Мерфи ("Холодная гора", "Ветер, который качает вереск", "Антропоид", "Острые козырьки") , имеющий отдаленное внешнее сходство с прототипом. Мерфи также имеет опыт съемок с Ноланом - он сыграл в "Начале" и "Дюнкерке".

Для Нолана новый проект станет первой работой с Universal, так как ранее режиссер прекратил сотрудничество с WB.

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