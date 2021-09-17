Нолан разорвал многолетнее сотрудничество с WB и ушел в Universal

Кристофер Нолан, сотрудничавший с Warner Bros. на протяжении 18 лет, официально прекратил сотрудничать со студией, сообщает Deadline.

Камнем преткновения стала новая политика WB, в рамках которой театральные премьеры часто проходят одновременно с сетевыми.

Нолана особенно возмутило, что решение было принято в одностороннем порядке, без учёта мнения авторов фильмов.

Недавно стало известно, что режиссёр снимет байопик про "отца атомной бомбы" Роберта Оппенгеймера. До сих пор было неясно, на какой студии он будет работать над новой картиной. Теперь новый партнёр Нолана известен, им стала компания Universal.

Среди фильмов, снятых Ноланом на Warner, такие хиты, как трилогия о Тёмном рыцаре, "Престиж", "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Довод". Формат проката последнего и стал причиной размолвки между постановщиком и студией.