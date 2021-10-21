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21.10.2021 18:38
Рубрика: Власть

Еще восемь регионов получат инфраструктурные кредиты

Текст: Марина Трубилина

Еще восемь регионов получат инфраструктурные кредиты на 25,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию приняты решения о предоставлении инфраструктурных кредитов еще восьми регионам. Их получат Дагестан, Кабардино-Балкария, Марий-Эл, Крым, Удмуртия, а также Кемеровская, Ивановская и Псковская области.

Российские регионы получат новые инфраструктурные кредиты

"Видим востребованность инфраструктурных кредитов со стороны регионов. Важно, что часть средств регионы инвестируют в создание производственной и туристической инфраструктуры, это позволит создать более 23 тысяч новых рабочих мест", - отметил замминистра экономического развития Сергей Галкин.

Кемеровская область получит кредит на 0,6 млрд рублей на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры для особой экономической зоны ППТ "Кузбасс". Ивановской области выделено 2,65 млрд рублей на инфраструктуру для развития территории Большой Ивановской мануфактуры с созданием межвузовского кампуса для пяти вузов с технопарком и образовательным центром. Удмуртии одобрен кредит в 0,8 млрд рублей на строительство нового аэропорта в Ижевске с международным пунктом пропуска. Это позволит увеличить поток туристов в регион.

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минэкономразвития

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