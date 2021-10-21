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Текст:   Марина Трубилина 
23:15 21.10.2021

Фонд ЖКХ рассказал о новых механизмах расселения аварийных домов

Развитие наемного жилья, комплексное развитие территорий и опережающее финансирование предполагается применять при расселении аварийного жилья. Об этом рассказал на совместном заседании Общественных советов при Минстрое и при Росстандарте первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Мощным инструментом расселения аварийного жилья должен стать механизм комплексного развития территорий, подчеркнул Рурин. Сейчас на территориях, где предполагается комплексное развитие, есть три вида домов - около 10% это здания, признанные аварийными до 2017 года, 15% - дома, признанные аварийными с 2017 по 2021 год, а 75% - ветхое жилье. Фонд предлагает ослабить ограничения на последующее использование земель под сносимыми аварийными домами, если это территория комплексного развития. Кроме того, предполагается отделить финансирование комплексного развития от обычного расселения аварийных домов.

Стали известны подробности о новой программе расселения из аварийного жилья

В этом году уже приняты решения о выделении средств для комплексного развития двух территорий - в Марий Эл и Мурманской области. До конца года ожидается утверждение еще восьми проектов, рассказал Рурин. В целом в ближайшее время могут появиться 30 таких проектов, а до конца следующего года их число может вырасти до 90.

Также Фонд планирует развивать наемное жилье. Хотя применение этого варианта по закону уже возможно, за более чем год не состоялось ни одного проекта по наемному жилью. "Мы считаем, что можно предпринять дополнительные усилия, чтобы этот механизм заработал, стал развиваться и даже, возможно, стал одним из ключевых механизмов реализации данной программы", - отметил Рурин. Эта недвижимость будет находиться в собственности муниципалитетов или регионов и будет приносить доход, пусть даже предполагается применять льготные ставки. "Мы считаем возможным для создания наемного жилья использование возвратных средств, например, из средств Фонда национального благосостояния", - рассказал Рурин.

Кроме того, Фонд намерен проанализировать решения о признании домов аварийными. Многие из них не соответствуют законодательству - не хватает заключений специализированных организаций, иногда для оценки состояния домов используются стандарты советских времен.

Фото: iStock
Рост цен на стройматериалы повлияет на расселение аварийного жилья

Также предполагается с опережением финансировать расселение жилья, признанного таким после 2016 года (по основной программе расселяются дома, ставшие аварийными до конца 2016-го). Так, в пятницу будет рассмотрена первая заявка на финансирование ликвидации такого жилья от Сахалина. Программу ликвидации аварийных домов по программе регион завершил досрочно, остатки средств предлагается пустить на следующие аварийные дома. Всего программу завершили уже четыре региона, до конца года должны завершить еще пять. В марте следующего года эти регионы, как предполагается, получат средства на новое расселение, в проекте бюджета на это заложено 45 млрд рублей.

Эти инициативы пока находятся в стадии обсуждения, подчеркивают в Фонде содействия реформированию ЖКХ.

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