Франция не выдала визы сотрудникам российского духовно-культурного центра

Франция отказывает в выдаче виз сотрудникам Российского духовно-культурного православного центра в Париже. Как сообщает ТАСС, об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, тем самым французские власти осложняют деятельность этого гуманитарного учреждения, а также работу Института русского языка имени А. С Пушкина, расположенного на территории центра.

"19 октября 2016 года в одном из красивейших районов Парижа, на набережной Бранли состоялась церемония открытия Российского духовно-культурного православного центра. К сожалению, потенциал этого проекта, который был создан в интересах укрепления двустороннего сотрудничества, отношений, не реализован полностью. Французские власти продолжают затягивать с подписанием российско-французского соглашения, которое регулирует правовой статус российского центра. Из-за этого до сих пор не укомплектован его штат. МИД Франции отказывает в выдаче виз части сотрудников центра. Это негативно сказывается на его деятельности. По этой же причине крайне затруднена работа представительства Института русского языка имени А. С. Пушкина", - сказала Захарова.

Несмотря на трудности, Россия продолжит наращивать деятельность этого центра, "который по-настоящему необходим для дальнейшего сближения народов РФ и Франции".